Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Сырьевые контракты преимущественно снижаются на фоне улучшения обстановки в Суэцком канале. Brent дешевеет на 2%. Индекс доллара незначительно растёт, а вот AUD, CAD, NZD слабеют до 0,4% против американского конкурента. Вероятно, что российский рынок откроет день небольшим снижением, а рубль будет чувствовать себя неуверенно, хотя его текущая слабость большого отношения к нефти не имеет. 