ОФЗ: восстановление
Напряженность на рынке ОФЗ в пятницу продолжила ослабевать. Локальный спрос остался высоким (основным объектом интереса оставались длинные бумаги, но спрос в среднем сегменте кривой также был заметным), в то время как продажи облигаций иностранными инвесторами снизились. По итогам сессии 10-летние ОФЗ опустились в доходности примерно на 10 бп, а стоимость ОФЗ-26235 с погашением в марте 2031 г. (YTM 7,0%) выросла на 0,6 пп. Среднесрочные бенчмарки показали более сильный результат, закрывшись снижением доходностей на 13–15 бп. В результате спред на отрезке 5–10 лет расширился на 4 бп, до 40 бп, а спред на отрезке 2–10 лет увеличился на 3 бп, до 132 бп. Торговая активность оставалась довольно высокой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 49,8 млрд руб. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран, помимо ОФЗ, наиболее позитивную динамику демонстрировали облигации Мексики, 10-летний выпуск которых также снизился в доходности на 10 бп. Длинные бенчмарки остальных развивающихся стран завершили неделю небольшим ростом доходностей.
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