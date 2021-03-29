Российский рынок акций завершал прошлую неделю волной роста. Индекс Мосбиржи отыграл потери предыдущих сессий и на пятничной вечерней сессии вернулся выше 3500 п. Поддержку оказал позитивный внешний фон, а именно рост ключевых западных площадок и нефтяных котировок.

Кроме того, отсутствие развития истории с санкционными угрозами США к концу недели развязало покупателям руки. Фактор геополитики был отчасти заранее заложен в рыночные цены, особенно в секторе гособлигаций, так что спокойный вешний фон располагал к локальному отскоку.

За океаном индекс S&P 500 вновь приближается к историческим максимумам. Разворотная формация ранее не подтвердилась. Сейчас котировки прицеливаются на новые рекордные отметки. В качестве следующего ориентира наверху выделю район 4020 п.

На этой неделе инвесторы ждут от президента Джо Байдена информации о плане новых стимулов для экономики США на сумму от $3 трлн. Ожидается, что президент обнародует план во время поездки в Питтсбург в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден планирует разделить пакета на две части: первая коснется инфраструктуры, вторая — здравоохранения и социальной сферы.

Мы привыкли, что новые стимулы — это позитив для фондовых рынков. Однако в данном случае стоит вспомнить, кто будет платить за праздник. Президент США намерен поднять налоги для корпораций и богатых. Конкретный план пока еще не был представлен, но давление на финансовые результаты американских компаний в таком случае кажется неизбежным. С другой стороны, большинство республиканцев будут против, так что еще предстоит период сложного утверждения новых законопроектов.

На рынке нефти в прошлую пятницу произошел очередной импульс роста. Фьючерсы Brent подскочили на 4,2%. Ключевой темой в СМИ остается истории с блокировкой Суэцкого канала, что оказывает локальную поддержку рынку нефти, так как нарушается календарь поставок из-за форс-мажора.

Фактор продолжающегося роста числа активных буровых установок в США игнорируется. Согласно пятничным данным Baker Hughes, за неделю количество установок увеличилась с 318 до 324.

Впрочем, буровая активность в США пока компенсируется ожиданиями сохранения добычи странами ОПЕК+. Картель будет принимать решение об уровне планового майского производства в четвер, 1 апреля. Спрос сейчас вновь может быть под давлением из-за третьей волны коронавируса в Европе и многих других странах. Так что ОПЕК+, вероятно, примет решение сохранить добычу, что окажет умеренную поддержку нефтяным котировкам.

По фьючерсам Brent пока еще не произошел полноценный возврат в рамки восходящего тренда. Наблюдается лишь широкодиапазонная амплитуда колебаний. Для улучшения технической картины необходимо закрепляться выше $65–66, с чем на этой неделе могут возникнуть сложности.

Пара USD/RUB на фоне роста нефти и отсутствия обострения геополитической ситуации ожидаемо начала снижаться. Прошлая неделя завершалась в районе 75,65. Ближайшая целевая область поддержки расположена около 75–75,3.

В лидерах роста в прошлую пятницу оказались акции экспортеров: нефтегазовый сектор и черная/цветная металлургия. Сегодня они вновь могут остаться среди фаворитов. Локальное укрепление рубля некритично, учитывая высокие сырьевые цены.

По индексу Мосбиржи важный рубеж — 3520 п. В случае закрытия 1–2 сессий выше него, техническая формация вновь станет растущей.

В фокусе

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2020 г. у Транснефти и Globaltrans.

Кроме того, на понедельник назначено заседание совета директоров Норникеля, на котором планируется поднять вопрос об инвестиционной стратегии компании до 2030 г. и дивидендных ориентирах. В связи с разногласиями Интерроса и Русала по размеру дивидендов ГМК интерес к данному событию остается высоким.

Также сегодня состоится заседание совета директоров Распадской, на котором будет дана рекомендация по размеру дивидендов.

На предстоящей неделе на Московской бирже может пройти размещение акций GV Gold.

Обращаем внимание, что Европа на этих выходных перешла на летнее время. Теперь торги на Лондонской бирже и других площадках будут начинаться в 10:00 МСК.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,5%, нефть Brent в минусе на 1,3% и находится около уровня $63,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет в недалеко от отметки 3500 п.



