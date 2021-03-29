По итогам прошлой недели – на которой в одной точке сошлись осмысление более жесткой политики ЦБ и крайне переменчивый внешний фон – кривая ОФЗ приняла более плоскую форму. Доходности гособлигаций прибавили до +11/+17 бп на переднем участке кривой и снизились до —6/-9 бп в наиболее длинных выпусках. По нашим ощущениям, общая обстановка в сегменте госдолга остается крайне далекой от стабильности, и вызвать сейчас шоковые волны способны хоть геополитические заголовки, хоть релизы недельных данных по инфляции. Поэтому уровни доходностей ОФЗ и форма кривой еще будут много раз меняться в ближайшее время.

На грядущую неделю ключевой интерес для участников рынка представляет вероятное возвращение Минфина к первичным заимствованиям после паузы в прошлую среду, а также публикация квартальной цели по новым заимствованиям. Мы ожидаем, что в плане-графике на 2к’21 уже найдут отражение заявленные ведомством возможности по снижению объема заимствований на весь 2021-й год. Как следствие, квартальный показатель окажется в интервале 750-900 млрд руб. – более “скромным”, чем целевой 1 трлн руб. на 1к’21. С другой стороны, инвесторы будут оценивать реалистичность любой заявленной суммы относительно 419 млрд руб., размещенных на текущий момент с начала года.



