На прошлой неделе внимание участников рынка нефти было приковано к ситуации в Суэцком канале, где огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью парализовал судоходное движение. В результате поток нефти и нефтепродуктов по этой важной транспортной артерии оказался перекрыт.

По оценке аналитической компании Kpler, в 2020 г. морские поставки нефти составляли 39,2 млн баррелей в сутки (б/с) из которых около 1,74 млн б/с или 4,4% проходило через Суэцкий канал. Также через канал проходит около 1,54 млн б/с или 9% всех морских поставок нефтепродуктов. Из-за рисков перебоев с поставками цены на нефть подскочили к концу недели в район $64,5 за баррель Brent.

Сегодня СМИ сообщают, что судно Ever Given удалось понять на воду и движение по каналу может быть возобновлено в ближайшие дни. Это способствует тому, что из нефтяных котировок выходит «суэцкая» премия, и они возвращаются в более низкий ценовой диапазон, который можно было наблюдать до инцидента. Полагаю, что на краткосрочном горизонте фьючерсы могут продолжить спуск в район $62-62,5.

Теперь, когда история с Суэцким каналом теряет свою актуальность, на первый план выходят среднесрочные тенденции. Перед тем, как Ever Given застрял в Суэцком канале, котировки стремительно снижались из-за опасений по поводу низких темпов восстановления спроса. Новая волна COVID-19 в Европе уже начинает тянуть за собой очередную порцию локдаунов, что может повлиять на рыночный баланс.

В этой ситуации важным фактором будет решение ОПЕК+ по уровню добычи в мае, которое может быть принято на встрече альянса в четверг 1 апреля. По мнению специалистов инвестиционного банка Goldman Sachs, члены альянса сохранят действующий уровень сокращений, в том числе останутся в силе добровольные сокращений со стороны Саудовской Аравии. При этом к сентябрю банк ожидает увеличение добычи ОПЕК+ на 3,4 млн б/с.

Данные Baker Hughes в пятницу показали продолжение роста буровой активности. Число активных буровых установок в США за неделю выросло на 6 уст. до 324 уст. Ранее в начале марта рост замедлялся из-за последствий аномальных заморозков в Техасе. Сейчас опережающий показатель американской добычи продолжает расти, что указывает на вероятность сильной динамики предложения американской нефти во II полугодии 2021 г.

В то же время в Канаде продолжается сезонный спад из-за плохих погодных условий. Число активных буровых установок сократилось до 31 уст. (-10 уст.). Число газовых установок в США и Канаде изменилось незначительно.