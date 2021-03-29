Рубль попытается возобновить укрепление к доллару
На этой неделе рубль попытается продолжить укрепление к доллару под воздействием фундаментальных факторов. Основной из них – положительное сальдо счета текущих операций. Оно вызвано сохранением высоких мировых цен на экспортные неэнергетические товары (металлы, газ, апк) и низким импортом на фоне чрезмерно слабого рубля и сохраняющихся ограничений на выезд. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля.
Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под последовательным воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежной кредитной политики Банком России российская валюта ослабла с уровня 72,5 рублей за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта. К концу недели рубль отскочил до уровня 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта – уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене. Так, с 16 марта доллар укрепился с уровней 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара – в том числе под влиянием разных позиций, выбранных регуляторами в отношении произошедшего роста ставок на длинном конце кривой. ФРС предпочла не вмешиваться в рынок, а ЕЦБ выразил обеспокоенность и анонсировал увеличение своих интервенций на рынке европейского госдолга.
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