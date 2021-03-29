В пятницу цены на золото держались в узком диапазоне $1 725-1 735 за унцию, доходность КО США составляла около 1,64%. Пара EUR/USD подорожала до 1,180. Снижение личных доходов и расходов американцев в феврале было самым значительным за 10 месяцев, что было обусловлено аномально холодной погодой во многих регионах страны, а также тем, что исчез эффект от второго раунда стимулирования для населения со средними и низкими доходами. Базовый дефлятор потребительских расходов (PCE) за февраль в США оказался ниже, чем ожидалось (1,4% в годовом выражении против 1,5%). Такая статистика означает, что экономика США восстанавливается неравномерно, и инвесторы стали проявлять больше интереса к золоту, решив, что пока преждевременно опасаться ужесточения денежно-кредитной политики.

На азиатской сессии золото торговалось около $1 730 за унцию, а пара EUR/USD подешевела до 1,177. Доллар в начале текущей недели укрепляется на фоне оптимистичных новостей о том, что в США процесс вакцинирования идет быстрее, чем в Европе. Теперь участники рынка ждут, что в среду администрация Джо Байдена примет решение по пакет расходов на инфраструктуру: ожидается, что его размер составит от $3 трлн до $4 трлн. На этом фоне на рынке золота может начаться новый нисходящий тренд. Кроме того, в центре внимания будут данные ADP и Минтруда США по занятости за февраль, индексы настроений в США и Европе, мартовские индексы Markit PMI за март и предварительная статистика по инфляции в еврозоне за март. На сегодня запланировано выступление представителя ФРС США Кристофера Уоллера. Мы ожидаем, что в течение дня золото, вероятно, будет торговаться в пределах $1 720-1 740 за унцию.



