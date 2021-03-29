Сегодня в Суэцком канале удалось сдвинуть с мели злополучный контейнеровоз, есть надежды на скорое восстановление судоходства. Это снизило риски на мировых рынках, однако появилась другая тема, с моей точки зрения, потенциально более опасная, чем неудачные маневры моряков в Египте.

Начали появляться подробности загадочных пятничных продаж крупных пакетов акций американских и китайских компаний банками Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В пятницу американские банки в частном порядке распродали акции лотами от 1 млрд долларов на общую сумму 20 млрд долларов. Как стало известно, Archegos Capital не выполнил обязательства по маржин коллу, поэтому начались продажи залогов. В понедельник утром о потерях, связанных с этой историей, сообщили банки Nomura и Credit Suisse.

На рынке активно циркулируют слухи о других банках, которые имеют связанные с этой историей позиции. Судя по всему, суть проблемы в том, что портфель акций фонда Archegos Capital использовали для различных своп операций.

Еще в 90-е годы в России была популярной схема: акции, кредит, снова акции и еще несколько таких кругов. Таким образом, формировался большой леверидж, который при любой серьезной коррекции на рынке становился проблемой для банков.

Думаю, что современный финансовый инжениринг намного опередил ограничения регуляторов, поэтому будущие стрессы на рынках будут очень болезненными для инвесторов.