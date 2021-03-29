Рубль лишился поддержки налогового периода
Рубль игнорировал восстановление нефти и оставался слабым относительно доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4950 рублей. Ставки MosPrime немного снизились до 4,65% на день, 4,69% на неделю и 4,90% на месяц. После завершения налогового периода рубль остаётся наедине с санкционной неопределённостью. Фундаментальные параметры рубля, включая положительное сальдо текущих операций, пока не интересуют рынок. Текущие доходности в 10-летних казначейских обязательствах США выше регистрируемой инфляции, что является достаточным основанием для капитала не искать риск. Доходности на рынке ОФЗ также выше инфляции и характерны больше для ситуации со ставкой ЦБ РФ на уровне 5,0%-5,5%, но они не покрывают возможную волатильность курса. Пока сохраняется санкционная неопределённость и относительно невысокая доходность рублю будет сложно показывать уверенное укрепление.
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