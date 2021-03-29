Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время консолидировался в умеренном минусе. В начале дня ситуация на мировых рынках ухудшалась, нефть сдавала позиции. Однако утром биржевые площадки и нефтяные цены стали восстанавливаться.

Сохранению спроса на рисковые активы способствовало объявление инициативы президента США по продвижению нового пакета мер фискального стимулирования. На этот раз речь идет о вложениях в инфраструктуру на $3 трлн. Правда, многие опасаются, что финансироваться эти проекты будут за счет повышения налогов на крупные компании, и в целом очередные денежные вливания в экономику способны ускорить инфляцию, поставив под угрозу сверхмягкую монетарную политику ФРС.

После старта основной российской сессии нефть ускорила рост, однако рубль не смог развить даже небольшой отскок, более того, обновил дневной минимум. Лишь в середине сессии российская валюта сумела скорректироваться. Вероятно, санкционная неопределенность все же оказывает некоторое влияние на рубль, в результате чего он в основном реагирует на негативные драйверы.

Развивающиеся валюты в понедельник в большинстве своем также несут ощутимые потери. Кроме восходящей динамики доллара давление на сектор оказывает устойчивое ослабление китайского юаня, обновившего трехмесячный минимум к доллару США. Подобная тенденция обычно выступает серьезным драйвером снижения всех развивающихся активов.

Российский долговой рынок продолжает развивать коррекцию мощного нисходящего движения предыдущих недель. Индекс гособлигаций RGBI растет четвертую сессию подряд, обновив недельный максимум.

Нефть быстро возобновила рост

В начале дня нефть повышалась, но затем резко сдала позиции из-за новости о прогрессе в разблокировке Суэцкого канала, перекрытого севшим на мель танкером. Однако незадолго до открытия у нас основных торгов котировки перешли к активному росту, обновив двухнедельный максимум. К текущему моменту нефть резко снизилась, сейчас Brent находится в небольшом плюсе около значения $64,4.

Восходящей динамике нефти способствовала новость о сильном пожаре на индонезийском нефтеперерабатывающем заводе, продолжающемся уже более 18 часов. Кроме того, поддержку рынку нефти оказала просадка доллара, произошедшая днем.

Доллар пока не может развить восходящее движение

В понедельник индекс доллара (DXY) совершает широкие разнонаправленные движения. В начале основной российской сессии котировки приближались к установленной на прошлой неделе четырехмесячной вершине, но затем резко откатились. Сейчас DXY прибавляет 0,1% вблизи отметки 92,8 п.

Европейская валюта сегодня находится под умеренным давлением, периодически резко отскакивая от новых минимумов сессии. Утром пара EUR/USD резко снизилась, опустившись к четырехмесячному минимуму, установленному в прошлый четверг, но затем стала восстанавливаться, теряя сейчас 0,1% немного ниже уровня 1,180.

Техническая картина

Пара USD/RUB пока удерживает уровень 75,6 руб., предпринимая попытки развить новую волну роста. Пока часовая свечка не будет закрыта под этой поддержкой, более вероятна по крайней мере еще одна атака на уровень 77 руб.