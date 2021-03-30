Ключевой темой в ближайшее время будут дивиденды. Так как традиционно во втором квартале начинается дивидендный период.

Отдельно стоит отметить представителей чёрной металлургии, таких как Северсталь и НЛМК, которые исторически отличаются высокими выплатами акционерам.

После металлургов в части дивидендной доходности стоит присмотреться к представителям нефтегазового сектора, таким как Татнефть и Роснефть.

В целом, мы сохраняем позитивный прогноз по российскому рынку на фоне нормализации экономической активности, роста цен на сырье — факторы, которые поддерживают рост циклических компаний, которые превалируют на отечественном рынке.

Также немаловажно, что санкционная риторика пока что уходит на второй план.