Дивиденды станут ключевым фактором для российского рынка
Ключевой темой в ближайшее время будут дивиденды. Так как традиционно во втором квартале начинается дивидендный период.
Отдельно стоит отметить представителей чёрной металлургии, таких как Северсталь и НЛМК, которые исторически отличаются высокими выплатами акционерам.
После металлургов в части дивидендной доходности стоит присмотреться к представителям нефтегазового сектора, таким как Татнефть и Роснефть.
В целом, мы сохраняем позитивный прогноз по российскому рынку на фоне нормализации экономической активности, роста цен на сырье — факторы, которые поддерживают рост циклических компаний, которые превалируют на отечественном рынке.
Также немаловажно, что санкционная риторика пока что уходит на второй план.
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