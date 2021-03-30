Вчера наш рынок закрыл день на позитиве. Санкционные страхи почти забыты. Аналитики Goldman Sachs считают, что проблему антироссийских санкций нельзя игнорировать, но для рынка важнее то, что после окончания пандемии спрос на сырьевые товары повысится и российские сырьевые компании получат от этого большую выгоду. Аналитики рекомендуют покупать российские акции. Посмотрим… Пока, с начала года, мы видим «пилообразную» динамику индекса РТС и чем на более долгий срок затянется восстановление рынка после обвала 17.03.21 с 1542,6 пунктов тем слабее будут «быки». Правда, с точки зрения технического анализа, на дневных графиках я не вижу сигналов для игры на понижение. Если котировки Роснефти вырастут до 594, то мы можем увидеть такой сигнал, но явно это будет не сегодня.

Кроме того, для рынка акций очень важно решение ОПЕК по лимитам на нефтедобычу. Источники ряда СМИ сообщают что Саудовская Аравия готова согласиться на продление сокращений производства до июня на заседании ОПЕК, а также готова продлить добровольные односторонние ограничения на фоне последней волны карантина в Европе из-за коронавируса. Также по данным СМИ Россия поддержит перенос на май ограничений производства, введенных ОПЕК +, при этом стремясь лишь к небольшому повышению для себя. Следуя логике теханализа нефтяные цены должны вырасти до 65,5-66,5 (Brent) после чего мы модем увидеть новую волну их снижения. Сегодня мы уже видели уровень 65,39… Скоро замерим силу «нефтебыков». Я думаю сил у них мало.

В понедельник Управление Суэцкого канала объявило, что контейнеровоз Ever Given, был успешно снят с мели. Но из-за нарушений логистики и задержек прибытия танкеров в порты назначения еще на несколько дней, этот фактор сегодня продолжает поддерживать нефтяные котировки.

Американский фондовый рынок показал разнонаправленную динамику. На мировых фондовых рынках есть неопределенность. Фонд Archegos испытывающий большие проблемы, по данным СМИ мог занять от 5 до 10 долларов на каждый доллар, вложенный в определенные позиции. По некоторым данным позиции это не только акции, но сложные производные инструменты так что быстро ущерб посчитать не получится. Глобальные инвестиционные банки Credit Suisse Group CS, Nomura Holdings NMR в понедельник заявили, что они, вероятно, пострадают из-за волатильности на рынке. Последствия для «быков» физических лиц могут быть негативными. Брокеры наверняка ужесточат свои профили рисков для клиентов и количества «пара», который двигает «фондовый паровоз» на гору уменьшится.

Американские высокотехнологичные индексы находятся в зоне медведей под февральскими подражательными трендами и я бы эти акции не покупал. Все больше сигналов, что экономика США скоро возрватится к доковидной реальности. Спрос к облачному программному обеспечению для работы, учебы, общения и покупок из дома станет меньше. Спрос на приложение Zoom достиг в США пика в сентябре и с тех пор он снижается. В Новой Зеландии также сильно упал спрос на это приложением после того как количество заражения КОВИД-19 упало в 8 раз от пиковых прошлогодних значений. Президент Байден заявил в понедельник, что 90% взрослого населения США смогут вакцинироваться уже 19 апреля. Давление на сектор высоких технологий продолжится.