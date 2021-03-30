Рубль проявляет упорство и надежды на контакты США и России
Рубль в первой половине дня демонстрировал слабость, но пара USD-RUB смогла подняться лишь до 76,115. Факторами поддержки для рубля выступили платежи налога на прибыль, а также нефть, которая быстро забыла историю с разблокировкой Суэцкого канала, сосредоточившись на возможных решениях OPEC+. Если производители продолжат сдерживать производство, поддерживая высокие цены, то российский платёжный баланс будет оставаться достаточно сильным, чтобы обеспечить повышенное предложение валюты на внутреннем рынке. Отечественная валюта игнорировала рост доходностей по американским казначейским обязательствам и укрепление доллара. Возможно, что некоторая смена настроений также связана с приглашением США лидеров КНР и РФ на климатический саммит. Сложно представить одновременный процесс санкционного давления и участия в обсуждении ключевых для демократов тем. Соответственно, на какое-то время внешнеполитические риски, если не исчезнут, то, как минимум, могут оказаться замороженными. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,03% до 75,68, а евро слабел на 0,25% до 89,02.
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