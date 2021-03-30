Российский рынок акций в понедельник сделал отличную заявку на возврат в рамки восходящей тенденции. Индекс Мосбиржи завершал сессию выше области 3500–3520 п., что открывает пространство для дальнейшего подъема. Если сегодня удастся удержаться выше этих отметок, то следующим ориентиром наверху вновь станет район исторических максимумов около 3600–3620 п.

Сильнее рынка выглядит сектор металлургии. Причем эта тенденция в краткосрочной перспективе может сохраниться.

Подъем понедельника для нашего рынка был лишь отчасти обусловлен положительным внешним фоном. Европейские индексы закрывали день в незначительном плюсе, рынок США на открытии торгов вообще снижался. Цены на нефть прибавили всего 0,6%. В это же время индекс развивающихся стран MSCI EM вырос на скромные 0,2%.

Таким образом, мы наконец увидели опережающий рост российских акций. В конце прошлой недели отмечали, что в условиях отсутствия новостей по санкциям наш рынок действительно может начать отыгрывать накопленное отставание от MSCI EM. Сейчас как раз это и наблюдаем, ведь важнейшим фактором поддержки накануне выступила именно спокойная геополитическая обстановка.

При сохранении текущего фона умеренный рост российского рынка может быть продолжен. Цены на нефть, скорее всего, будут локально поддержаны решением ОПЕК+ 1 апреля о потенциальном сохранении уровня добычи (базовый сценарий). При этом сразу отмечу, что повторный рост Brent к недавним максимумам на $70–71 все-таки пока не является наиболее вероятным раскладом. Для этого нужно преодолеть ключевую зону сопротивления $65–66,5.

В паре USD/RUB накануне была относительно спокойная сессия. Курс остался в районе 75,7. Шансы на спуск остаются повышенными. В качестве ближайшей цели выделяю область 75–75,3. Причин для продолжения девальвационного импульса прошлой недели пока не наблюдается.

В фокусе

Норникель (+4,1%) и Русал (+5,5%). Бумаги компаний пользовались повышенным спросом на фоне заявления ГМК о том, что удалось остановить водоприток на Октябрьском руднике и возобновить добычу в соответствии с планом восстановительных работ (в том числе и на Таймырском руднике). Обороты в Норникеле составили 30% от всего индекса МосБиржи.

Если представить, что последствия от аварий на рудниках окажутся исключительно локальными и ограничатся выпадением лишь нескольких месяцев добычи руды (в эквиваленте 35 тыс. т никеля, 65 тыс. т меди, 22 т МПГ), то текущая оценка Норникеля и Русала по-прежнему выглядит привлекательной, несмотря на корпоративный конфликт и разногласия мажоритариев по дивидендным перспективам. Отдельно для Русала также отметим крайне благоприятную конъюнктуру на рынке алюминия. Цена тонны в рублях находится вблизи исторических максимумов. Рост акций выше 50 руб. в такой ситуации — дело времени.

Сбербанк-ао (+0,7%). Обращаю внимание на сложившуюся привлекательную техническую картину. Акции подбираются к историческим максимумам и могут обновить их в ближайшей перспективе. Потенциальный подъем выше 295 руб. откроет дорогу для продолжения локального импульса в сторону 305 руб. Ну и в целом обыкновенные бумаги Сбербанка на длинной дистанции сохраняют апсайд для роста более чем на 20% (+дивиденды). Об отмене среднесрочного растущего тренда можно будет говорить лишь в случае закрепления ниже 275–278 руб.

Золото (-1,1%). Цены на драгметаллы остаются под давлением. Сейчас не наблюдается повышенного спроса на золото и пока нет причин, чтобы в ближайшей перспективе ситуация кардинально поменялась. Возможно повторное сползание котировок в сторону $1680–1700. В таких условиях логично, что акции золотодобывающих компаний отстают от общей динамики сектора металлургии и добычи.

GV Gold (Высочайший). Компания приняла решение отложить размещение акций на Московской бирже. Генеральный директор Владислав Баршинов связал это с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Он также отметил, что GV Gold надеется стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными.

Сегодня среди корпоративных событий ожидаются отчет за 2020 г. у Qiwi, Ozon и Распадской. Кроме того, Распадская может объявить о размере дивидендов.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник немного отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $65,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.