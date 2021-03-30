ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях
В понедельник рублевые гособлигации торговались в боковом диапазоне. Инвесторы не спешат наращивать вложения в ОФЗ перед объявлением Минфином параметров заимствований на второй квартал, а также предстоящей на этой неделе встречей ОПЕК+ по утверждению майских квот по добыче нефти. Рост заболеваемости коронавирусом в ЕМ и Европе ухудшает перспективы восстановления экономики. Одновременно с этим реализация новых бюджетных стимулов в США поддерживает ожидания роста долларовых ставок, что формирует негативный фон для локальных гособлигаций развивающихся стран.
В ближайшие дни динамика рынка ОФЗ будет зависеть от объемов заявленной Минфином РФ программы заимствований на второй квартал, а также аппетита ведомства по размещению ОФЗ на последних аукционах первого квартала. Размещение нового госдолга в среду на 50-100 млрд руб. может привести к сдвигу кривой доходности ОФЗ вверх на 3 – 5 б.п. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,00 – 7,25% годовых сохраняет актуальность.
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