В понедельник Суэцкий канал был разблокирован, что в моменте оказало давление на цены, которые в первой половине дня торговались в минусе к уровням предыдущего дня. Однако в дальнейшем котировки получили поддержку со стороны позитивной новостной повестки от ОПЕК+.

В то время как корабли вновь устремились в Суэцкий канал, внимание участников рынка переключилось на грядущую встречу ОПЕК+, которая состоится 1 апреля. На ней члены альянса обсудят текущую ситуацию на рынке и примут решение о том, какой уровень добычи будет целесообразно поддерживать в мае, чтобы рынок оставался сбалансированным.

По информации источников Reuters, Саудовская Аравия настроена продлить действующий уровень сокращений около 7 млн б/с на май и июнь, а также готова оставить в силе собственные дополнительные сокращения в размере 1 млн б/с.

Такая позиция выглядит разумной, учитывая новую волну ограничений в Европе из-за COVID-19. Хотя принимать решение о продлении квот на июнь может быть преждевременно. Летом начинается сезонный подъем спроса, который может скомпенсировать негативное влияние COVID-19. Если спрос в этот период окажется сильнее прогнозов, то на фоне избыточных сокращений котировки нефти могут вновь подскочить выше $70 за баррель, мотивируя сланцевых производителей США к увеличению производства.

Сегодня с утра котировки нефти Brent торгуются выше $65 за баррель, отыгрывая отмеченные выше позитивные новости. В случае продолжения роста боковой диапазон $60–65 можно будет считать пробитым, и для инструмента откроется дорога к восстановлению до $70 за баррель.

Колумнист Reuters Джон Кемп отмечает, что настроения на рынке остаются умеренно позитивными. Распродажи в начале прошлой недели были обусловлены сокращением длинных позиций (-73 млн баррелей), в то время как число коротких позиций выросло совсем незначительно (+16 млн баррелей).

До этого уровень длинных позиций находился в верхней части семилетнего диапазона (на 83-м перцентиле), так что распродажи имеют все признаки обычной ликвидации перекупленности после ралли. По-видимому, хедж-фонды и другие управляющие активами не ожидают дальнейшего развития коррекции, а значит, в базовом сценарии, навеса со стороны продавцов не ожидается.

В Индонезии государственная нефтяная компания Pertamina сообщает о том, что работа на горевшем в выходные НПЗ Balongan мощностью 125 000 б/с может быть восстановлена через 4–5 дней. Возгорание на заводе произошло вечером в воскресенье, 6 человек пострадали. Инцидент может иметь краткосрочное ограниченное влияние на рыночный сентимент.



