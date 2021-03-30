Пока индекс широкого рынка S&P 500 колеблется в паре процентов от максимума и уже почти два месяца находится в боковике, остальные индикаторы находятся в постоянном движении.

Сначала под воздействием резкого роста ставок по гособлигациям просел высокотехнологичный индекс Nasdaq. Многие акции роста потеряли по 20-30% от своего пика и закрепились на уровнях поддержки. Спустя почти месяц вслед за Nasdaq начали откатываться проциклические сектора рынка. Активы, которые являются бенефициарами восстановления экономики, наконец корректируются.

Турбулентность на рынке вызвана ростом доходностей государственных облигаций в США и резким расширением спреда доходностей трэжерис. Выше на графике хорошо видно, что промышленные металлы подешевели относительно драгоценных: соотношение медь/золото снижается (притом, что дешевеет и то, и другое). По относительной доходности индекс небольших компаний Russell 2000 также стал заметно уступать индексу Nasdaq.

К общим трендам добавляются точечные истории: приостановка работы Суэцкого канала немного помогла цене на нефть и акциям энергетического сектора, а банкротство хедж-фонда Archegos потрясло банковский сектор и особенно бумаги китайских технологических компаний, создав там хорошие возможности для долгосрочных покупок.

Единая повестка для рынка, которая была при Трампе (торговые переговоры с КНР и смягчение политики ФРС), сейчас сменилась секторальными историями. Учитывая, какими высокими темпами рос весь рынок (S&P 500), очень вероятным становится боковой тренд с небольшим ростом. Простое индексное инвестирование становится менее предпочтительным, так как основные движения акций будут происходить «внутри» рынка, что повышает ценность активного управления портфелем с более короткими по продолжительности сделками.