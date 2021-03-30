Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, следуя за вчерашней динамикой на американских фондовых площадках и реагируя на восстановление нефтяных цен.

Уменьшение количества новостей, связанных с внешнеполитическим противостоянием и угрозами новых санкций, воспринимается инвесторами позитивно. Краткосрочными «медвежьими» факторами служат риски активизации фиксации прибыли в конце квартала, среднесрочное техническое давление, продолжение карантина в Германии и Франции, а также ожидания данных по рынку труда США за март, которые выйдут 2 апреля.

Несколько хуже рынка выглядят акции Распадской. Учитывая конъюнктуру и позитивный информационный фон последних месяцев, есть вероятность, что результаты компании за второе полугодие будут хуже прогноза, что приведет к фиксации позиций в краткосрочном периоде. Однако средне- и долгосрочные прогнозы для Распадской остаются благоприятными.

Бумаги QIWI торгуются лучше рынка. Данные баланса компании свидетельствуют об ограниченном влиянии новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, которое привело к сокращению числа активных пользователей услуги Qiwi Кошелек. На 30 сентября 2020 года количество активных счетов в этом сервисе уменьшилось на 12%, до 19,7 млн. В то же время увеличение денежных агрегатов и базы напрямую влияет на объем транзакций в платежных системах. Рост денежной массы М2 в России составил 14% г/г в 2020 году против 10% в 2013-2019 годах при среднем увеличении выручки Qiwi за тот же период на 24%. Учитывая это, считаем, что выручка и чистая прибыль компании за четвертый квартал 2020 года способны превысить общерыночные ожидания. Консенсус Bloomberg предполагает повышение выручки Qiwi до 6,6 млрд руб., а чистой прибыли до 2,9 млрд руб.

Несмотря на улучшение внешнего фона, влияние сезонных и технических факторов способно привести к снижению рынка во второй половине текущих торгов. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3485-3555 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 75,40-76,25 и 88,80-90,05 соответственно.