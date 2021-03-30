Сегодня доходность казначейских облигаций США достигла новых максимальных значений года, по 10-летним трежерис выросла до 1.77%.

Рост доходности спровоцировал укрепление доллара США, индекс доллара DXY преодолел 93 пункта, а пара евро-доллар опустилась до минимума года 1.1733. Помимо уже традиционных в этом году инфляционных ожиданий на рынке сейчас доминирует фактор нового инфраструктурного плана Байдена.

Уже скоро президент озвучит детали этого плана, как говорят источники близкие к администрации Белого дома, цена вопроса около 3 тлрн долларов. Для рынка главная проблема – источники финансирования инфраструктурного обновления США.

Понятно, что будут увеличены заимствования, значит, увеличится предложение гособлигаций на рынке, поэтому цены падают. Остается открытым вопрос с повышением налогов: когда, для кого, как сильно вырастут. В целом, весь этот букет никакого оптимизма у меня не вызывает, особенно на фоне цепной реакцией в связи с проблемами у фонда Archegos.

В историю вовлечены крупнейшие глобальные банки: Голдман Сакс, Морган Стэнли, Велсфарго, Дойчебанк, Номура, Митсубиси Юэфджи. Тема развивается, убытки у банков растут.