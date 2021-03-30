В центре внимания инвесторов план Байдена на 3 триллиона долларов
Сегодня доходность казначейских облигаций США достигла новых максимальных значений года, по 10-летним трежерис выросла до 1.77%.
Рост доходности спровоцировал укрепление доллара США, индекс доллара DXY преодолел 93 пункта, а пара евро-доллар опустилась до минимума года 1.1733. Помимо уже традиционных в этом году инфляционных ожиданий на рынке сейчас доминирует фактор нового инфраструктурного плана Байдена.
Уже скоро президент озвучит детали этого плана, как говорят источники близкие к администрации Белого дома, цена вопроса около 3 тлрн долларов. Для рынка главная проблема – источники финансирования инфраструктурного обновления США.
Понятно, что будут увеличены заимствования, значит, увеличится предложение гособлигаций на рынке, поэтому цены падают. Остается открытым вопрос с повышением налогов: когда, для кого, как сильно вырастут. В целом, весь этот букет никакого оптимизма у меня не вызывает, особенно на фоне цепной реакцией в связи с проблемами у фонда Archegos.
В историю вовлечены крупнейшие глобальные банки: Голдман Сакс, Морган Стэнли, Велсфарго, Дойчебанк, Номура, Митсубиси Юэфджи. Тема развивается, убытки у банков растут.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210330/833354407.html