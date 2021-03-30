Рубль в моменте укреплялся до 75,39 за доллар, но затем не смог удержать свои позиции на фоне укрепления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4860 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,63%, повысились на неделю до 4,70% и остались на уровне 4,90% на месяц. Валюты развивающихся стран и поставщиков сырья остаются заложниками ситуации на долговых рынках. Доходности по казначейским обязательствам США не прекращают свой рост. Фактически сегодня 10-летние обязательства имеют доходность выше 1,75%, а это выше инфляции в США. Соответственно, у капитала нет мотивации искать высокодоходный риск, тем более что доходность на развивающихся рынках не покрывает вероятную волатильность национальных валют. Сильный доллар также давит на сырьевые активы, от которых зависит рубль. Поэтому все внешние факторы пока оказывают давление, а не поддержку рублю. Впрочем, отметим тот факт, что в первой половине дня курс доллара не смог подняться выше максимума предыдущей сессии 76,11, что говорит о некотором потенциале сопротивления.