В начале утренней сессии рубль активно укреплялся благодаря росту биржевых площадок и нефтяных цен. В результате российская валюта обновила недельные вершины, но затем стала быстро сдавать позиции из-за ухудшения внешнего фона.

Давление на рисковые активы оказывает возобновившийся еще вчера рост доходностей гособлигаций США. Сегодня показатель десятилетних бумаг обновил четырнадцатимесячный максимум, приблизившись к уровню 1,8%. Это усилило опасения всплеска инфляции, который поставит под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС.

Развивающиеся валюты поначалу пытались укрепляться, но незадолго до открытия у нас основных торгов перешли к активному снижению из-за восходящего импульса доллара. Правда, затем ситуация в секторе улучшилась, хотя американская валюта продолжила расти.

Российский долговой рынок рискует прервать восстановление предыдущих четырех сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, вновь переписав недельную вершину, но затем сдал позиции, нивелировав весь вчерашний рост.

Рубль не смог противостоять ухудшению ситуации на российском и внешнем долговом рынке, которая способна привести к очередной волне распродаж биржевых активов, в том числе вызвать более глубокую коррекцию нефти.

Нефть находится под давлением

Нефтяные цены с начала дня находятся под давлением, периодически резко отскакивая от новых минимумов сессии. В середине наших торгов котировки ускорили снижение, но к текущему моменту отскочили. Сейчас Brent теряет более 1% около уровня $64.

Нисходящей динамике нефтяных цен способствует ухудшение ситуации на мировых рынках. Кроме того, активный рост доллара оказывает давление на большинство сырьевых товаров.

Повлиять на дальнейшую динамику нефти может еженедельная отраслевая статистика. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 0,4 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 0,3 млн барр.

Доллар ускорил рост

В начале дня американская валюта консолидировалась, но затем стала постепенно усиливать восходящую динамику. В результате индекс доллара (DXY) обновил четырехмесячный максимум, прибавляя сейчас 0,4% около отметки 93,3 п.

На этом фоне европейская валюта быстро сдает позиции. Пара EUR/USD периодически обновляет четырехмесячный минимум, теряя сейчас 0,45% вблизи значения 1,172.

Техническая картина

Несмотря на пробой поддержки 75,6, произошедший утром, пара USD/RUB сумела развернуться вверх, нацелившись на пятничный максимум 76,2 руб. В случае его обновления увеличится вероятность еще одной атаки на уровень 77 руб.



