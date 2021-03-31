Первый выпуск "зелёных" бондов, которые также называют климатическими, был зарегистрирован для институциональных инвесторов World Bank в 2009 году.

Главное условие выпуска "зеленых" и социальных бондов – это использование привлеченных средств для финансирования экологических проектов. Сегодня они в большинстве своём связаны с возобновляемой энергией, энергоэффективностью, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой.

В течение последних пяти лет мировой рынок "зеленых" и социальных облигаций вырос в 20 раз, а в 2019 году удвоился по сравнению с 2018 годом. Совокупный мировой объем "зеленых" облигаций составляет сегодня 257 млрд долларов, при этом аналитики прогнозируют, что в скором времени он достигнет отметки в 400 млрд долларов. Емкость рынка "зеленых" облигаций в мире выросла с 2,6 млрд долларов в 2012 году до 800 млрд долларов в 2019-м.

Что такое устойчивые инвестиции и почему они должны быть в портфеле?

Для российского же рынка тема "зеленых" облигаций относительно новая. Наибольшую публичность тема ESG-финансирования приобрела после заявления в 2018 году Владимира Путина о потребности в подобных финансовых инструментах и утверждения им стратегии экологической безопасности России до 2025 года.

В июле 2019 года Министерство экономического развития России внесло на рассмотрение правительства законопроект "О публичной нефинансовой отчетности", которой обязывает компании осуществлять отчетность в рамках ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).

Министерство также заключило соглашение с международной финансовой группой Societe Generale в части взаимодействия в области развития устойчивого финансирования.

Первые выпуски зеленых и социальных облигаций были размещены только в 2019 году, когда на Московской Бирже появился сектор устойчивого развития. А в мае 2020 года были приняты новые стандарты эмиссии с определением требований к данному виду облигаций.

Мысль о том, что сохранить экологию невозможно в отрыве от решения климатических, социальных и экономических проблем, только формируется в сознании нашего общества, как и само понимание того, что такое по-настоящему "зеленые" проекты.

У многих корпораций отсутствуют внутренние политики и экспертиза, связанные с зеленым и социальным финансированием. Из-за этого эмитенты не готовы оценивать подобные проекты, их риски и выпускать под них облигации. Кроме того, стоит отметить, что данному сектору не хватает полноразмерного правового регулирования, что создает почву для гринвошинга.

Многие участники рынка не готовы использовать данные инструменты ввиду отсутствия экономики по сравнению с обычными финансовыми инструментами. Изменить ситуацию могут меры по стимулированию "зеленого" финансирования как для инвесторов, так и для эмитентов, в том числе из финансового сектора.

Например, отмена обязательного резервирования по зеленым и социальным облигациям в Банке России может значительно стимулировать их выпуск банками.

Стимулирующим фактором для инвесторов формировать политику устойчивого финансирования, распределяя часть их портфеля на финансирование экологических проектов, могут стать обязательное раскрытие нефинансовой информации.

Безусловно, передовой международный опыт может дать импульс развитию российского рынка "зеленых" облигаций в правильном направлении. Одним из локомотивов в области продвижения ESG Finance по праву является Франция. Группа Societe Generale выступила одним из организаторов знаменательного за последние годы размещения: 22-летнего суверенного долга Франции, представленного в виде "зеленых" облигаций. Общий объем заявок от инвесторов составил 23 млрд евро.

В России группа в приоритетном порядке поддерживает проекты, связанные с повышением эффективности использования электроэнергии, управлением и переработкой отходов, управлением и защитой водных ресурсов, управлением земельными ресурсами, созданием "умных" городов, повышением мобильности населения.

Спрос на финансирование экологических и социальных проектов в России будет только расти. Большинство компаний осознано двигаются в этом направлении не только для PR-акций, а именно в рамках стратегий для реализации конкретных проектов в области устойчивого развития.



