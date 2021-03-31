Вчера торги на всех мировых финансовых площадках прошли очень вяло. Были у нас мысли, что крупные институциональные инвесторы попробуют разогреть ситуацию и задрать котировки под конец квартала, чтобы показать более высокую прибыль своим клиентам и тем самым увеличить свое вознаграждение. Но судя по всему, они решили довольствовать тем, что имеют.

За основные торги Индекс Мосбиржи снизился на символические 0,1% из-за распродаж тяжеловесных «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома». Но спрос в первые две бумаги может вернуться в любой момент, присоединяться к их снижению мы не рекомендуем.

Сегодня ситуация вновь нейтральная: около нуля торгуются американские фьючерсы, немного подрастает нефть и промышленные металлы. В то же время продолжается снижение золота. Котировки ушли в район сильной поддержки 1680 долларов за тройскую унцию и пытаются ее пробить. Спекулянтам можно рискнуть и взять золото на вероятный отскок с выставлением коротких стопов. Но в целом среднесрочный тренд по золоту остается нисходящим и признаков его разворота не видно.

Соответственно, под давлением пока находятся акции золотодобытчиков.

Индекс Мосбиржи пока остается выше отметки 3500 пунктов, что оставляет надежду на поход в район исторических максимумов. Но для этого нужен позитивный внешний фон, которого пока не наблюдается.

По-прежнему лучше рынка смотрятся акции сталеваров, и их не только следует держать в портфелях, но и докупать на просадках.

Что же касается сегодняшнего дня, то вряд ли мы увидим какие-то серьезные изменения на рынках.

Пара доллар-рубль продолжает болтаться чуть ниже отметки 76. Для усиления позиций рубля нет ни фундаментальных, ни новостных поводов. На российскую валюту по-прежнему давит усиление позиций доллара к корзине мировых валют.

Для новой же волны девальвации также нужен какой-то толчок, и как он будет дан, пара пойдет к следующей цели 68.