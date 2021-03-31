Во вторник цены на нефть снизились, что может быть обусловлено обычной среднедневной волатильностью, поскольку информационный фон кардинально не поменялся.

В фокусе внимания находится грядущая встреча ОПЕК+, которая запланирована на 1 апреля. Страны-нефтепроизводители обсудят ситуацию на нефтяном рынке и примут решение об уровне добычи после 30 апреля. Консенсус-прогноз предполагает, что альянс продлит действующие квоты на май, при этом добровольные сокращения на 1 млн б/с от Саудовской Аравии также останутся в силе. В частности, такие прогнозы дают инвестбанки Goldman Sachs и JP Morgan.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что Саудовская Аравия настроена продлить квоты сразу на май и июнь. Официального подтверждения или опровержения этих слухов в публичном пространстве не появлялось. С моей точки зрения такое решение выглядит преждевременным, поскольку летом начнется высокий сезон по спросу на топливо, и негативное влияние новой волны COVID-19 может быть скомпенсировано.

Ключевым фактором, на который будет ориентироваться ОПЕК+, является ситуация с ограничениями из-за эпидемии COVID-19. В марте многие европейские страны продлили режим карантина из-за очередного всплеска COVID-19. Данные отслеживания компании TomTom, опубликованные Reuters, показывают ощутимое сокращение автомобильного трафика в Берлине, Париже и Риме, в то время как движение в Лондоне восстановилось за счет смягчения ограничений.

Спрос со стороны автомобильных перевозок составляет около 60% в совокупном потреблении жидкого топлива, поэтому данные по трафику в крупных мегаполисах могут быть косвенным индикатором спроса на нефть и нефтепродукты.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,9 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,1 млн баррелей. Запасы бензина упали на 6 млн баррелей (прогноз +0,7 млн), запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей (прогноз +200 000).

Статистика производит смешанное впечатление. Выраженной реакции котировок не наблюдается. Сегодня в 17:30 МСК будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США.

Фьючерсы на Brent после снижения во вторник сегодня незначительно восстанавливают позиции. До появления официальных комментариев от ОПЕК+ или ее крупнейших участников по поводу планируемого уровня сокращений активность торгов на нефтяном рынке может оставаться пониженной. Котировки могут оставаться в диапазоне $63,5–65,5 за баррель Brent.