Сектор российских еврооблигаций: снова снижаемся. На фоне новых рекордов по доходности на рынке трежерис (5-летняя бумага достигла отметки 0,91%) долларовые долги ЕМ несли вчера потери. Российская кривая нарастила по доходности солидные за один торговый день 5 б. п. Средне- и долгосрочные еврооблигации Минфина РФ подешевели в среднем на полфигуры.

Сектор ОФЗ: счастье было недолгим. Наметившийся в последние дни неплохой отскок на рынке в предпоследний день марта прервался: по-видимому, участники рынка среагировали на информацию о довольно активном выходе нерезидентов из ОФЗ. Так, по данным газеты «Коммерсантъ», чистые продажи нерезидентов в ОФЗ с конца февраля превысили 140 млрд руб. Что ж, если в целом номинированные в локальных валютах облигации ЕМ оказались с начала года под двойным ударом – со стороны растущей доходности базового актива и укрепляющегося доллара, то ОФЗ – даже под тройным, принимая во внимание и риск санкций.