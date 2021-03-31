Во вторник американские индексы показали умеренное снижение – бумаги скорректировались на 10-30 б. п. Европейские площадки находятся в зеленой зоне с начала недели: Euro Stoxx вырос на 100 б. п. Ранее в Европе была приостановлена вакцинация препаратом от AstraZeneca из-за негативного влияния на клетки крови и образования тромбов. Однако ВОЗ не нашла подтверждения провоцированию тромбоза вакциной от AstraZeneca. Представители сферы здравоохранения в Германии планируют предоставить новые рекомендации по использованию вакцины к четвергу. Доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила расти и достигла 1,77%.

Nordstrom (BBB-/Baa3/BBB-) разместил облигации на $675 млн с доходностью 2,5% и 4,25% для погашения «пандемийного» обеспеченного выпуска облигаций на $600 млн по доходности 5,5%. Первый выпуск в объёме $250 млн с погашением в 2024, второй на $425 млн с погашением в 2031 г.

Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как это улучшит ликвидность, снизит процентные платежи и уменьшит объём обеспеченного долга до нуля.

PayPal в ближайшее время предоставит доступ клиентам к расчетам с помощью криптовалют. В соответствии с информацией, полученной от компании, клиенты сервиса смогут покупать, обменивать криптовалюты, а также, платить криптоактивами за покупки в магазинах. По мнению менеджмента, внедрение сервисов оплаты с помощью DeFi (decentralized finance) – неотъемлемая часть стратегии по расширению способов оплаты для клиентов.

Мы положительно оцениваем шаги компании в сторону расширения сервисной линейки, особенно в сторону криптовалют, с учетом повышенного интереса клиентов к рынку цифровых активов. Мы не закладываем в оценку объемы расчетов с помощью криптовалют, так как перспективы данного сегмента бизнеса не оценивались менеджментом и не включались в долгосрочную стратегию компании в виде базы для роста выручки.

Сбербанк делит активы с Mail.ru. Компании «разошлись во взглядах» на развитие бизнеса по доставке еды Delivery Club и такси Ситимобил. Точных данных по структуре «раздела» активов на данный момент не раскрывается.

Мы оцениваем данную новость нейтрально. «Развод» с партнерами не несет позитивной повестки, однако, по нашему мнению, это не помешает Сберу в достижении долгосрочных целей по доходам от нефинансовых сервисов.