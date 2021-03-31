Шанс для Минфина заново выстроить диалог с участниками первичного рынка
1-й квартал 2021 года выдался непростым для сегмента ОФЗ. Мы почти не видели эпизодов паники / массового закрытия позиций – однако доходности вдоль кривой все равно сдвинулись вверх на 80-130 бп. И пока нет ощущения, что цены облигаций уже нащупали низшую точку, от которой они гарантированно оттолкнутся наверх.
В подобной ситуации тот факт, что Минфин с начала года разместил новых ОФЗ на 419 млрд руб. (лишь 42% от квартального плана) нельзя назвать ни обнадеживающим, ни пугающим. Что больше смущало нас на протяжении квартала, так это отсутствие единства между целями Минфина и потребностями участников на первичном рынке. В частности, это приводило к необходимости регулярно и значимо переплачивать на аукционах (премия по доходности выше 10 бп относительно уровня до объявления аукционов).
Сегодняшние размещения серий 26233 (июл.35) и 26236 (май.28) также не обещают пройти слишком легко. Однако задача выстроить понятный и комфортный диалог с участниками рынка все еще выглядит более приоритетной, нежели успех отдельно взятых аукционов. Один из возможных «критериев успеха» для Минфина – чтобы доходности вторичного рынка перестали расти во вторник, после объявления параметров первичных аукционов.
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