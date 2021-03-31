Рубль с открытия активно укрепляется, испытав несколько резких коррекционных откатов. В начале дня мировые рынки росли благодаря превысившим ожидания данным по индексам деловой активности в сфере услуг и производственном секторе Китая.

Утром глобальные индексы сдали позиции, а нефть продолжила подъем. Незадолго до нашего открытия внешний фон улучшился, но затем котировки нефти резко откатились от дневной вершины.

На биржевых площадках в основном наблюдаются разнонаправленные движения, так как на фоне опасений относительно роста доходностей гособлигаций позитивные факторы теряют свою актуальность. Вчера доходность десятилетних трежерис обновила четырнадцатимесячный максимум. Правда, затем показатель скорректировал этот импульс, что успокоило рынки.

Развивающиеся валюты в начале дня умеренно снижались из-за восходящей динамики доллара. Однако он незадолго до старта основной российской сессии перешел к быстрому ослаблению, вызвав активный рост в секторе.

Российский долговой рынок остается под давлением. На открытии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, но быстро опустился в небольшой минус.

Несмотря на слабость нефти и негативные сигналы с рынка ОФЗ рубль в основном реагирует на драйверы роста. Во второй половине дня внешний фон стал планомерно улучшаться, усилив восходящую динамику российской валюты.

Нефть пока не может переломить негативную тенденцию

В начале дня нефтяные цены повышались, но незадолго до старта основной российской сессии стали быстро снижаться. В середине наших торгов котировки перешли к активному восстановлению, но к текущему моменту возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,6% немного ниже уровня $63,6.

Нефтяной рынок почти не заметил более сильный, чем ожидалось, рост запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Долгое время поддержку котировкам нефти оказывали ожидания сохранения в мае действующих ограничений на добычу нефти, в том числе со стороны Саудовской Аравии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на встрече представителей ОПЕК+, запланированной на завтра.

Также инвесторы будут оценивать финальную отраслевую статистику, которую в 17:30 МСК представит Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 0,1 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 0,9 млн барр.

Доллар резко скорректировал мощное восходящее движение

В начале дня индекс доллара (DXY) активно повышался, продолжая обновлять четырехмесячные вершины. Однако после старта основной российской сессии DXY перешел к быстрому снижению. Во второй половине дня котировки стали возвращать утраченные позиции, сейчас DXY торгуется с нулевым изменением около отметки 93,25 п.

Европейская валюта утром продемонстрировала нисходящее движение, пара EUR/USD вновь переписала четырехмесячный минимум, но затем устремилась вверх. Во второй половине дня евро существенно просел, сейчас пара EUR/USD находится в небольшом плюсе около значения 1,173.

Техническая картина

Пара пытается отскочить от промежуточной поддержки 75,23 руб. Более надежное техническое препятствие снижению находится в области 74,84–75,08. До закрытия часовой свечки под отметкой 74,84 более вероятно возобновление роста и еще одна попытка преодоления уровня 77 руб.