После двухдневного роста в среду доллар корректировался к основным валютам на глобальных рынках. К вечеру индекс USD снижался на 0,3%, отступив в район 93 пунктов. Фиксация прибыли в американской валюте наблюдалась и на большинстве валютных рынков EM. Наиболее заметное укрепление в парах с долларом демонстрировали валюты Бразилии, Турции и ЮАР (бразильский реал рос почти на 2%, турецкая лира и рэнд ЮАР – более чем на 1%).

Российский рубль показывал более сдержанный рост, укрепляясь к окончанию рабочего дня на 0,6% к доллару. Еще накануне вечером пара доллар/рубль скорректировалась ниже 76 руб., в утренние часы среды закрепилась ниже 75,8 руб. и в дальнейшем последовательно снижалась, почти достигнув к вечеру отметки в 75,2 руб.