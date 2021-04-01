Последние торги марта завершились в плюсе. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции ВТБ (+6,95%). В аутсайдеры попали бумаги Транснефти (-2,80%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 76.

Минфин распродал ОФЗ. Инвесторы выкупили весь доступный объем на размещении, составивший 354 млрд руб. Спрос превышал предложение на 20-40%. Ранее казавшийся провальным квартальный план по предложению госбондов был выполнен на три четверти. Мы полагаем, что спрос был сгенерирован крупными банками, а участие нерезидентов оказалось минимальным. Интерес к покупке ОФЗ образовался на фоне заметной разницы между их доходностью и ставкой репо. По сути, финансирование под покупку бумаг дешевле, чем доход по ним, при условии что цена ОФЗ не упадет. Мы полагаем, что на горизонте двух месяцев риск повышения ключевой ставки и падения котировок ОФЗ невелик, поэтому аукционы некоторое время будут пользоваться спросом.

Участники сделки ОПЕК+ определят уровень добычи в мае. Вчера вечером пришла новость о том, что во Франции установлен карантин на три недели с перспективой его продления до улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. На этом фоне зафиксировано резкое падение цены на нефть в район $62 за баррель. Мы полагаем, что квоты не будут пересмотрены. В случае если эпидемическая ситуация в Европе не стабилизируется, нефть будет и далее дешеветь, но сокращение ее добычи маловероятно.

Газпром (+1,03%, спек. покупка, цель: 240 руб.). С технической точки зрения вероятен отскок котировок к верхней границе восходящего коридора. Драйвером роста выступает повышение цены и спроса на газ после ослабления карантина в Европе. Компания обещает вскоре достроить Северный поток-2.

Ожидаем боковую динамику. Аутсайдерами будут акции нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи, по нашим расчетам, проведет день в пределах 3500-3550 пунктов.