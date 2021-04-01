Вчерашний день на российском рынке акций начался снижением, но после обеда покупки усилились, и Индекс Мосбиржи сумел закрыть основную сессию полупроцентным ростом. Нельзя сказать, что внешний фон был позитивным. Индекс S&P500 хоть и обновил исторические максимумы, но уверенного восходящего движения не продемонстрировал. При этом к вечеру снизилась нефть.

Таким образом, российский рынок акций явно демонстрирует желание подрасти. Вот теперь бы эти намерения подкрепить позитивным внешним фоном…

На 7,1% взлетели акции ВТБ, пытаясь догнать далеко ушедший вперед рынок. Но ВТБ – пожалуй, самая слабая «голубая фишка», и включать ее в среднесрочные портфели мы не рекомендуем.

Продолжается ралли сектора черной металлургии, и пока не видно поводов для его приостановки. Так что бумаги стоит как минимум держать, а как максимум – докупать на просадках.

«Норильский Никель» отыграл 2,3-проценным ростом повышение мировых цен на свою основную продукцию. Весь произошедший с компанией негатив уже заложен в цены, и теперь акции ГМК будут более плотно коррелировать с внешним фоном. Сегодня он для компании нейтральный: подрастает никель, снижается платина и около нуля торгуется палладий.

Впрочем, не исключено, что если ГМК не постигнут новые беды, ее бумаги в ближайшее время будут выглядеть лучше рынка.

Итоги первого дня второго квартала во многом будут зависеть от решения ОПЕК+ по квотам добычи в мае. Базовым вариантом считается сохранение показателя на нынешнем уровне, но вчера мониторинговый комитет не вынес никакой рекомендации. Это значит, что разногласия сохраняются, и дискуссия продолжится сегодня.

В последние дни бумаги нефтянки торговались хуже рынка. Но при этом они сняли техническую перекупленность и имеют силы, чтобы рвануть вверх, если им в этом поможет ОПЕК+.

Пока же внешний фон складывается нейтральным, и откроемся мы по основным бумагам около вчерашнего закрытия.

Пара доллар-рубль вчера в середине дня уходила в район 75,2, но ближе к вечеру рубль стал слабеть. Пока локальное укрепление рубля стоит рассматривать как сокращение лонгов по паре спекулянтами и фиксацию прибыли после недавней волны девальвации российской валюты.

Сегодня, если не произойдет неординарных событий, ждем торгов на валютном рынке в диапазоне 75,3-76 руб за доллар.