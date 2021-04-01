Ко второй половине недели настроения на мировых площадках несколько улучшились.

Основным фактором, способствовавшим переходу инвесторов к покупкам, стало оглашение нового плана поддержки американской экономики от президента Байдена, который предполагает расходы в размере 2,25 трлн долларов и рассчитан на инвестиции в инфраструктуру. Предполагается, что деньги пойдут на транспорт, развитие доступа в интернет, поддержку производства и исследований и разработок в США, а также уход за престарелыми людьми. Однако реакция на план оказалась сдержанной. Во-первых, он рассчитан на инвестиции в ближайшие 8 лет, в результате чего средства в экономику будут поступать постепенно. Плюс к этому, план предполагает подъем корпоративных налогов, что даст средства на его реализацию. Однако это также может создать трудности в прохождении данного плана в конгрессе. В результате, американские площадки по итогам дня продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, Dow Jones IA снизился на 0,3%, а индекс широкого рынка S&P500 смог подняться на 0,4%. При этом последний в ходе торгов обновил исторические максимумы вплотную подходя к отметке 4000 пунктов.

Дополнительным фактором для рынка выступает ужесточение и продление карантинных ограничений, для сдерживания новой вспышки коронавируса в Европе. В частности, о таком шаге заявили во Франции и Италии. Данные решения проходят на фоне достаточно вялого процесса вакцинации в Европе, которая отстает в этом вопросе от Великобритании и США. Продление и ужесточение карантинных ограничений заставляет инвесторов пересматривать свои ожидания по динамике восстановления европейской и мировой экономики, что негативно влияет на интерес инвесторов к рисковым актива.

Если же говорить о настроения на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Азиатские площадки растут в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения прошедшего вечером среды, предпринимает попытки восстановления, торгуясь чуть выше 63 долларов за баррель. Отметим, что в ходе торгов инвесторы обратят внимание на встречу в рамках ОПЕК+, блок данных по индексам деловой активности (PMI) европейских стран и США, а также статистику по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Плюс к этому, учитывая, что в пятницу на европейских и американских площадках выходной, уже сегодня возможно затухание активности инвесторов, что приведет к снижению объемов торгов и волатильности.

По итогам среды индекс МосБиржи вырос на 0,5%. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладание продаж в российских акциях. Несмотря на рост рынков в Азии, основными фактором для российских акций выступит откат американских индексов и цен на нефть, прошедший днем ранее после нашего закрытия, что и приведет к активизации продаж. Это поспособствует отступлению индекса МосБиржи в район 3520 пунктов. В дальнейшем ожидаем переход нашего рынка в боковое движение с попытками отыгрыша потерь в случае улучшения внешней конъюнктуры, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции выше отметки 3500 пунктов.

В среду доллар и евро снизились по отношению к рублю на 0,2% и 0,1% соответственно. В рамках утренней сессии на валютной секции Московской биржи рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Позитивное влияние восстановления цен на нефть нивелирует волна ослабления валют развивающихся стран, что способствует удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 75,7 рубля. В ходе сегодняшних торгов ожидаем дальнейшего движения американской валюты в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля, не видя поводов для существенного направленного движения. Данный коридоре, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в рамках ближайших сессий.



