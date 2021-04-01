Минфин разместил классические ОФЗ в рекордном объеме
В среду доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,06% (-3 б.п.) годовых. Рынок позитивно отреагировали на успешные аукционы Минфина РФ. Внешний фон также способствовал покупкам в ОФЗ. Облигации развивающихся стран вчера преимущественно дорожали, отыгрывая презентацию нового долгосрочного плана бюджетных стимулов в США на 2,25 трлн долл.
Минфин РФ в среду разместил на аукционах ОФЗ с фиксированным купоном на 355 млрд руб., что чуть меньше суммарного объема продаж нового госдолга на всех аукционах в январе-марте (419 млрд руб.). 7-летний выпуск был вчера размещен на 200,9 млрд руб. по средневзвешенной доходности 7,05%, спрос составил 244 млрд руб. Объем продаж 14-летних гособлигаций составил 154,1 млрд руб., средневзвешенная доходность — 7,25% годовых. Оба выпуска ушли ниже кривой ОФЗ накануне и на больших объемах размещения в среду не смогли восстановить позиции (во вторник доходность ОФЗ 26233 выросла на 11 б.п.).
Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых. Вряд ли большой спрос, проявленный на аукционах в среду, транслируется в покупках на вторичном рынке. Минфин РФ вчера объявил о планах разместить во втором квартале ОФЗ на 1 трлн руб. Поэтому инвесторы скорее всего предпочтут наращивать портфели ОФЗ за счет участия в новых аукционах.
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