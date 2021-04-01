После небольшой паузы вторника уже в среду подъем российского рынка акций возобновился на растущих оборотах. Во многом рост индекса Мосбиржи был обеспечен уверенным движением наверх лишь нескольких акций. О ралли широким фронтом говорить не приходится. Например, нефтегазовый сектор завершал день в минусе.

Среди ликвидных фишек существенно лучше рынка вчера выглядели акции ВТБ и бумаги металлургов.

По индексу Мосбиржи следующие цели и уровни потенциального торможения расположены в районе максимумов 3600–3620 п. Краткосрочный взгляд на перспективы умеренно положительный.

Цены на нефть накануне просели на 2,2%, несмотря на базовые рыночные ожидания того, что страны ОПЕК+ в рамках сегодняшнего заседания примут решение о сохранении объема добычи на текущем уровне до конца мая. Дополнительно к этому Саудовская Аравия может продолжить добровольное снижение производства на 1 млн б/с. В пользу сохранения статус-кво говорит недавнее понижение оценки роста спроса на нефть в 2021 г со стороны ОПЕК, которое можно воспринимать в качестве сигнала о слабости рынка. Впрочем, сюрпризы не исключены.

Пока страны ОПЕК+ обсуждают параметры сделки в США объем добычи на прошлой неделе увеличился еще на 100 тыс. б/с до 11,1 млн. Текущие уровни цен располагают к росту буровой активности и последующему увеличению производства — негативный фактор для котировок нефти. Более того, само по себе сохранение квот ОПЕК+ указывает на недостаточный спрос, что особенно показательно в условиях новых карантинных мер в Европе.

По фьючерсам Brent так и не произошел возврат в рамки растущего тренда. Пока они остаются ниже $65–66,5, о бычьем сценарии говорить не приходится.

На рынке США тем временем индекс S&P 500 сумел переписать исторические максимумы. Ближайшие ориентиры наверху, на мой взгляд, остаются в районе 4000–4020 п. Объявленный накануне Байденом план инвестиций в инфраструктуру США на $2 трлн был нейтрально встречен рынком. Во-первых, срок реализации 8 лет, во-вторых, предусмотрен рост корпоративного налога с 21% до 28% (негатив для акций), в-третьих, с утверждением плана в текущем виде могут возникнуть сложности из-за позиции республиканцев.

Пара USD/RUB вчера ожидаемо протестировала область поддержки 75–75,3. Закрепиться около этих рубежей не позволило падение нефти. Обозначенные отметки остаются в ближайшей перспективе останутся важной областью поддержки по доллару.

В фокусе

ВТБ (+7,2%). Бумаги почти год выглядели слабее рынка и сектора. Сейчас наблюдается мощный импульс. В цену начинают закладывать позитивные результаты 2021 г. и кратный рост дивидендов в 2022 г. Произошел выход за пределы продолжительного бокового коридора. Потенциальные ориентиры, на мой взгляд, находятся на 4,53–4,58 коп. Промежуточным препятствием и зоной торможения может выступить район 4,40–4,45 коп.

ПИК (+6,4%). Ралли крупнейшего девелопера продолжается. Акции устойчиво растут без существенных коррекций на высоких оборотах. За I квартал 2020 котировки выросли на 57%. Текущую оценку уже сложно назвать низкой, даже с учетом позитивных перспектив развития компании. В других представителях отрасли столь сильного подъема не наблюдается. Риски присоединения к восходящему движению в акциях ПИК с текущих уровней сейчас выглядят высокими. Дальнейший подъем был бы избыточным, особенно с учетом накопленной перекупленности.

Ozon (+5,6%). Компания еще во вторник представила неплохой финансовый отчет. Выручка оказалась выше ожиданий. А ведь именно этот показатель в текущей стадии активного развития компании является одним из наиболее важных. Также ключевым фактором для кейса Ozon является изменение доли рынка относительно других крупнейших игроков, однако более полную картину по этому поводу, скорее всего, можно будет оценить ближе ко II полугодию. Однозначно назвать чрезмерно дешевыми бумаги компании пока сложно.

Северсталь (+3,7%), НЛМК (+3%), ММК (+4,2%). Ралли в стальном секторе продолжается. Сохраняется крайне позитивная ценовая конъюнктура для представителей черной металлургии. Рост и вчерашнее обновление исторических максимумов по всем трем эмитентам выглядит абсолютно оправданным, учитывая ожидания инвесторов по рекордно высокой дивидендной доходности.

Магнит (+1,2%) и X5 Retail Group (+2%). Вернулся локальный спрос в акции крупнейших продуктовых ритейлеров. В этой паре более позитивный взгляд с точки зрения апсадйа по депозитарным распискам X5. В последние месяцы они сильно отстали от рынка и показали чрезмерное снижение. Бумаги интересны для покупки.

Полюс (+3,1%), Полиметалл (+2%), Петропавловск (+1,6%). Акциям помог локальный отскок цен на золото. Никаких других причин искать не стоит. Район поддержки около $1680 за унцию оказался важной точкой опоры, после достижения которой нисходящий тренд в золоте приостановился. Пока котировки остаются выше $1680, можно ожидать умеренного восстановления акций золотодобытчиков. Потенциальный среднесрочный фаворит — Полиметалл.

МТС (+0,4%). Компания объявила параметры байбэка, который стартовал 30 марта и продлится до конца 2021 г. Объем программы — 15 млрд руб. Объявленный выкуп был ожидаем, поэтому выраженной реакции в котировках не наблюдается.

Черкизово (-1,2%). Сегодня акции компании торгуются последний день с дивидендами. Выплаты на одну акцию составят 134 руб. В пятницу открытие пройдет с гэпом вниз ориентировочно на 4–5%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду незначительно скорректировались вниз. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 1,4% и находится около уровня $63,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.