Всего за 2 недели поведение Bitcoin подтвердило еще раз, почему многие считают криптовалюты слишком рискованными. Диапазон торговли составил внушительные 20%, когда с максимумов в районе $62 тыс достаточно быстро произошло снижение в район $50 тыс, а теперь мы снова видим этот актив в районе локального максимума в районе $59 тыс. Bitcoin, по-прежнему, сильно подвержен переменчивому новостному фону, а реакция эмоциального криптокоммьюнити на те или иные события порой бывает чересчур избыточной. О текущем новостном фоне и вероятных сценариях движения курса первой криптовалюты — Кирилл Садилов.

Противоречивые новости

Tether закончили аудит и подтвердили наличие обеспечения под своим стейблкоином USDT. Вот только вывод независимого аудитора весьма специфичен. USDT полностью обеспечен наличными денежными средствами и эквивалентными активами. То есть, по сути, обеспечением может выступать и Bitcoin. Печатаем USDT, покупаем Bitcoin, курс растет, актив обеспечен – всем профит. Что будет, когда это все схлопнется, лучше не думать.

Откровенно говоря, скорее, негативная новость, хотя большинство новостных ресурсов опустило вторую часть структуры обеспечения, и новости носили ярко выраженный позитивный характер, ведь USDT теперь полностью легален.

К слову, VISA выбрала USDC от Circle в качестве инструмента для проведения платежей.

Прогноз для Bitcoin на весну

Если множество американцев, а именно они являются основными пользователями PayPal, начнут при таком высоком курсе покупать и оплачивать в интернете товары и услуги за криптовалюты, то огромное количество ритейл-биткоинов и эфира начнут продаваться в рынок, что неминуемо создаст давление на курс.

Tesla теперь можно купить за Bitcoin. Для всех продвинутых гиков и фанатов наконец-то наступил счастливый день, можно оплатить один из самых технологичных автомобилей с помощью самой современный платежной системы (речь идет о блокчейн платежах).

Новость точно останется навсегда в истории, но зарплату компания Tesla пока еще платит в долларах, поэтому поток средств в BTC придется конвертировать, что тоже окажет давление на курс. Ждем новость о старте оплаты заработной платы в Bitcoin в Tesla?

Bitcoin устанавливает новый рекорд каждый день. Когда это закончится?

Вероятные сценарии

Получается, что на сегодня новостной фон достаточно противоречивый. Постоянно поступают как сильно положительные новости, так и отрицательные. Собственно, и курс поэтому ведет себя достаточно нестабильно.

Характер движения у локальных максимумов рваный и часто происходят продажи больших объемов криптовалюты. Например, вчера в районе $60 тыс произошла большая продажа, которая за несколько минут откатила курс Bitcoin к $58 тыс.

Однако на фоне этого появляется все больше сообщений о выводе с бирж больших объемов средств в BTC для хранения на холодных кошельках. Это говорит о том, что крупные клиенты скорее склонны верить в рост, нежели падение.

На данный момент инвестиционной рекомендацией может являться покупка актива в случае пробоя максимума около $62 тыс с целями в районе $70-72 тыс. Но риск оcтаться в диапазоне $50-60 тыс также сохраняется.

В случае развития этого сценария нужно внимательно следить за характером движения в районе $50-52тыс для возможного набора позиции с целями $60-62 тыс и $70-72 тыс.



