Цены на нефть в среду оказались под давлением из-за третьей волны коронавируса в Европе и ухудшения прогноза по спросу от специалистов ОПЕК+.

В среду 31 марта президент Франции объявил о введении очередного общенационального локдауна для сдерживания инфекции COVID-19 сроком на 4 недели. Ранее аналогичные меры уже были приняты в ряде других стран Европы. Ужесточение карантина способствует негативному пересмотру прогнозов на 2021 г. и оказывает давление на рыночный сентимент.

По итогам заседания технического комитета ОПЕК+, прогноз по спросу на 2021 г. был понижен на 0,3 млн б/с. Специалисты ожидают рост на 5,6 млн б/с против предыдущей оценки 5,9 млн б/с. При этом прогноз по росту мирового предложения был повышен на 0,2 млн б/с до 1,6 млн б/с.

«Несмотря на продолжающееся перераспределение коммерческих запасов в странах ОЭСР, они остаются выше среднего уровня 2015–2019 годов … преобладающая волатильность в структуре рынка является сигналом хрупкой рыночной конъюнктуры», — цитирует Reuters отчет комитета ОПЕК+.

Сегодня пройдет встреча министерского комитета ОПЕК+, но котором члены альянса будут обсуждать майские квоты на добычу. В апреле ОПЕК+ будет сокращать добычу примерно на 8 млн б/с, из которых 1 млн б/с приходится на добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии. Рыночный консенсус-прогноз предполагает, что действующие условия будут продлены, как минимум, еще на один месяц. Такое решение могло бы поддержать нефтяные цены выше $60 за баррель.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду показала неожиданное сокращение нефтяных запасов на 0,9 млн баррелей против ожидаемого роста на 0,1 млн. Оценка от API оказалась далека от официальных данных и указывала на рост 3,9 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 100 000 б/с до 11,1 млн б/с. Чистый импорт сократился на 170 000 б/с.

Запасы бензина снизились на 1,7 млн (прогноз: +0,7 млн), запасы дистиллятов выросли на 2,5 млн (прогноз: +0,2 млн). Загрузка НПЗ продолжает восстанавливаться, на прошлой неделе показатель вырос с 81,6% до 83,9%.

Статистику можно охарактеризовать как слабо позитивную. Ярко выраженной реакции котировок не наблюдалось.