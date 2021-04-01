Вчерашние первичные аукционы внезапно принесли рекордный объем размещения новых серий ОФЗ-ПД в рамках одного аукционного дня – 355 млрд руб. по номиналу. Поддержка аукционам вновь поступила со стороны якорных заявок, размер крупнейшей из которых составил 75 млрд руб. Таким образом, за один аукционный день ведомство исполнило почти 10% годового плана по новым заимствованиям.

Столь удивительный исход ободрил не только вторичный рынок (снижение доходностей на 3-7 бп вчера), но и, очевидно, сам Минфин. Позднее в среду было объявлено о том, что план по размещению долга в 2к’21 оставлен на масштабном уровне 1к’21 (1 трлн руб.).

Нам трудно судить, насколько участников долгового рынка способен устойчиво воодушевить расклад, при котором в одну неделю первичные аукционы отменяются, а на следующую – бьются рекорды. Кажется, более комфортен сценарий, при котором исход первичных аукционов более предсказуем, или хотя бы позволяет предположить темпы снижения навеса предложения на основе череды последовательно успешных аукционов. На ближайшую неделю позитива от исхода отдельно взятого аукциона может хватить, конечно, если его значимость перевесит новое ухудшение обстановки с коронавирусом в мире и упорно высокие темпы недельной инфляции в РФ.