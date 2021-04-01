Год назад фондовый рынок пережил одно из самых мощных ралли за всю свою историю. Апрель 2020 года принес инвесторам в среднем 13% (по индексу S&P 500), а с мартовских минимумов рост на конец того месяца составил 33%. Несколько отдельных весенних сессий год назад стали самыми прибыльными днями с начала века. Например, только за один день 6 апреля рынок прибавил более 7%.

Российские бумаги в апреле прошлого года вели себя более умеренно, но на фоне предыдущих лет ралли все равно тянуло на рекорд: +6% за месяц и +29% с мартовского дна. В последующие месяцы рынок рос, пускай не так бурно, но уже к августу американские площадки преодолели свои исторические максимумы, и с того момента прибавили еще 17%. Индекс Московской биржи обновил доковидные пики к декабрю 2020, и с тех пор поднялся еще на 13%.

Предыдущей весной было совершенно не очевидно, что ралли продлится как минимум год.

Пандемия привела к замораживанию деловой активности в целых отраслях, а безработица в ключевых странах выросла вчетверо и вышла на аномальные величины, которые раньше наблюдались только в государствах, разрушенных долговыми кризисами.

С высоты прожитых месяцев феноменальный рост рынка уже не кажется странным. У него есть вполне понятные причины.

Была мобилизация всех ресурсов цифровой экономики, вызванная локдаунами, был вынужденный переход всех отраслей на новые технологии, а отсюда рекордный рост выручки и прибыли IT-корпораций. И все это происходило на фоне беспрецедентных объемов инвестиций: как со стороны центробанков, так и населения, у которого высвободились деньги, ранее шедшие на развлечения и путешествия.

Очевидно, что в 2021 году ничего из перечисленного не повторится. Однако по инерции экономика продолжит менять уклад, экономя на издержках и пользуясь дешевыми деньгами.

Это значит, что рост акций вернется к норме не сразу. С начала эпохи низких ставок (после ипотечного краха в США) и до начала пандемии рост S&P 500 составлял в среднем около 12% в год. За прошлый год рынок вырос на 16%, что не является драматичным отрывом от обычной динамики. Далее рост явно будет ниже либо даже сменится боковым трендом, но обвала котировок ждать не стоит.

С поправкой на тот рост, который авансом уже произошел, американские бумаги по индексу S&P 500 могут прибавить в 2021 году от 8% до 10%. С января индикатор в плюсе на 7%, поэтому предел роста близок.

В такой ситуации инвесторам стоит более внимательно отбирать компании и отрасли, смещая акцент с технологичных компаний в сторону менее дорогих циклических.

Российские бумаги в особенно перспективном положении: они существенно дешевле зарубежных аналогов. В рублях рынок в этом году может принести 15-20% с учетом дивидендов.



