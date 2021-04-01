Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск прибавил 0,6%, в то время как фьючерсы на американские фондовые индикаторы демонстрируют неоднородную динамику, а цены показали заметный рост.

Объем бюджетных расходов в рамках представленного вчера инфраструктурного плана помощи экономике США в 1,5-2 раза превысил предыдущие оценки рынки, составив $2 трлн. Президент Джо Байден заявил о том, что его долгосрочная экономическая программа не увеличит государственный долг, а финансирование бюджетного пакета будет проводиться главным образом за счет повышения налога на прибыль корпораций. Если ему удастся сдержать свое обещание, это позволит избежать ситуации давления на среднесрочные оценочные требования к доходности инвестиций и спрос на риск.

На этом фоне важно отметить сегодняшнее заявление Банка России о готовности отменить налог на дивидендные выплаты российских компаний в том случае, если физические лица будут осуществлять инвестиции в их акции, используя механизм индивидуальных инвестиционных счетов. Таким образом, повышение рыночного спроса на высокую доходность приводит к соответствующим решениям регуляторов разных стран.

Несколько хуже рынка сегодня торгуются акции МТС. Поводом к снижению котировок послужило сообщение о том, что Тинькофф банк пытается через суд взыскать с МТС 1,12 млрд руб. Причина подачи иска — завышение цен на SMS-рассылки, в котором банк обвиняет всех четырех федеральных сотовых операторов.

Акции Россетей снижаются на фоне новостей о том, что Алтайский край до 2024 года намерен продать миноритарную долю в компании «Россети Сибирь». В лидерах роста — бумаги Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа, Татнефти, Башнефти и Газпрома.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ завершился, рекомендации для сегодняшней встречи в рамках ОПЕК+, по данным СМИ, отсутствуют. Однако источники, близкие к делегатам встречи, сообщают, что за продление действующих условий сделки ОПЕК+ уже высказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак.

Сегодня весьма вероятен рост российского рынка акций, однако повышение котировок во второй половине дня ограничено краткосрочными техническими факторами. Целевые диапазоны закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи, а также курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 3475-3565 пунктов, 75,10-75,75 и 88,20-89,10 соответственно.