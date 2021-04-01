В середине недели американские индексы находились в «зеленой зоне». S&P500 вырос на 40 б. п., Nasdaq прибавил 1,5%. Особое внимание инвесторов было обращено на план развития экономики США, представленный Джо Байденом. За следующие 8 лет на экономические реформы планируется потратить более $2 трлн, из которых $620 млрд — на транспортную инфраструктуру, еще $650 млрд – на повышение качества жизни (расширение доступа к интернету, улучшение подачи питьевой воды и пр.), $580 млрд – на обновление промышленности и $400 млрд – на социальные нужды. Источником средств для данного плана развития должно стать повышение корпоративного налога (с 21% до 28%). Вторая часть пакета реформ будет опубликована позже, объем следующего пакета мер также составит $2 трлн. Сегодня состоится заседание представителей ОПЕК+.

TUI (CCC+/Caa1/--) раскрыло нейтральные данные о текущей ситуации на годовом собрании. Количество букирований составило 2,8 млн на июль и далее (+0,2 млн с февраля), средняя цена +22% на лето 2021 (+20% в феврале), ликвидность на 22 марта 2021 – €1,6 млрд (€2,1 млрд в феврале).

Мы оцениваем это нейтрально, так как ликвидность достаточная для прохождения летнего сезона (ожидается приток оборотного капитала до сентября 2021), но низкие темпы вакцинации в Европе настораживают, по предварительной оценке, целевого значения вакцинации взрослого населения в 70% удастся достичь только в июле 2021.

Компании Pfizer и BioNTech предоставили данные клинических испытаний вакцины BNT162b2 от COVID-19 на подростках в возрасте от 12 до 15 лет. Согласно исследованию, эффективность вакцины составила 100%, при этом у волонтеров, принимавших вакцину, наблюдался сильный иммунный отклик и количество выработанных антител было существенно выше, чем у более старшей возрастной группы. В испытаниях приняли участие 2260 волонтеров в возрасте от 12 до 15 лет. Группы были разделены поровну. В группе, принимавшей вакцину, не было выявлено случаев заражения COVID-19, в то время как в группе, принимавшей плацебо, было зарегистрировано 18 случаев заражения. Наблюдения за испытуемыми продолжатся в течение двух лет. Также компания объявила о старте испытаний эффективности данной вакцины у детей в возрасте от 5 до 12 лет.

По нашим оценкам, это позитивно для секторов, наиболее пострадавших от пандемии, и нейтрально для акций компании Pfizer и BioNTech. Мы отмечаем высокую эффективность вакцины, но по большей степени данные были ожидаемы и уже учтены в цене акций данных фармацевтических компаний. По нашему мнению, регуляторы одобрят вакцину BNT162b2 для широкого использования у подростков от 12 до 15 лет уже в ближайшие месяцы.



