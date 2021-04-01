"Норникель" станет государственным?
Не могу пройти мимо темы, которая важна для российского бизнеса и рынка акций. Тему подняли профсоюзные лидеры, когда спросили у президента Путина о возможности национализации важных для России компаний.
Оставим в стороне вопрос, почему вдруг профсоюзные деятели озаботились национализацией, тут важен ответ президента. А ответ был таким – возможна национализация тех компаний, которые со сбоями выполняют гособоронзаказ. Естественно, после этих слов у меня, как у любого финансиста сразу выстроилась логическая цепь: национализация, гособоронзаказ, сбои, Норникель.
Не секрет, что ГМК Норникель имеет стратегическое значение для нашей страны. Все последние неприятности, случившиеся на предприятиях Норникеля, вполне можно списать на неэффективный частный менеджмент, который ставит под угрозу выполнение гособоронзаказа.
Тут логическая цепь замыкается, и далее возникают простые инвестиционные вопросы. Будет ли государственный Норникель работать эффективно? Что станет с текущими акционерами? Как, если конечно это случится, национализация такой компании отразится на настроениях инвесторов?
Может, все к лучшему, покупают же инвесторы Газпром, Роснефть, которые контролирует государство. С исторической точки зрения, национализация Норникеля подвела бы черту под…, даже не знаю под чем, как говорили в конце 20-х годов прошлого века, НЭП угорел, началась другая эпоха.
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