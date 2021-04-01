Отечественный рынок осторожно повышался в первой половине дня. В основном, можно говорить об относительно спокойном фоне и влиянии статистики из Европы. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin, напротив, оказался слабым, снизившись в марте до 50,6 п. с февральских 50,9 п. Сектор нефти и газа повышался более чем на 1,0% в ожидании решения OPEC+. Рост более 1,0% также показывал сектор химии и нефтехимии. В бумагах металлов и добычи падение на 0,8%. Накануне данный сектор был лидером дня, показав рост на 1,87%. Инфраструктурный план президента США Джо Байдена обещает повышение спроса на различные ресурсы. Однако налоговые инициативы, которые призваны покрыть планируемые расходы, могут негативно отразиться на развитии корпораций, да и фондовом рынке. Поэтому план не был встречен бурным оптимизмом инвесторов. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 49,5 млрд рублей к середине дня. В лидерах индекса МосБиржи были бумаги «Сургутнефтегаз», OZON Holdings, TCS Group, АФК «Система» и «Татнефть». Среди аутсайдеров преобладали лидеры предыдущего дня, а именно НЛМК, ММК, «ПИК», Московская биржа и «Северсталь».

Рубль под давлением растущей инфляции

Рубль слабел, как и прочие сырьевые валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4780 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,62% на день, 4,67% на неделю и выросли до 4,92% на месяц. Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании повышается. По данным Росстата, инфляция с 1 по 29 марта составила уже 0,7% по сравнению с 0,6% в марте прошлого года. С начала года цены выросли на 2,2% по сравнению с 1,3% годом ранее. Таким образом, надежды на существенное замедление инфляции после пика в марте пока не оправдываются. Рост цен происходит с опережением графика прошлого года. Доходности на рынке ОФЗ уже отражают ситуацию характерную для ставки регулятора около 5,0%-5,5%. То есть рынок уже заложил дальнейшее ужесточение денежной политики. Накануне Минфин смог разместить почти такой же объём ОФЗ, как и за все предыдущие аукционы с начала года. В II квартале ведомство планирует предложить ОФЗ номинальной стоимостью до 1 трлн рублей, включая около 100 млрд рублей в бумагах со сроком обращения до 5 лет включительно, 500 млрд рублей в бумагах со сроком обращения от 5 до 10 лет и 400 млрд рублей в бумагах со сроком более 10 лет. Скорее всего, упор будет делаться на долговые бумаги с фиксированной доходностью. В I квартале программа заимствования была реализована на 77% из-за низкого спроса в начале года и отмены нескольких аукционов. Внешний фон для рубля не кажется чрезмерно негативным. Доходность по 10-летним обязательствам США снизилась до 1,72%. Индекс доллара снижался менее чем на 0,1% и торговался ниже 93,20 п. Однако интерес к рублёвым инструментам пока остаётся неустойчивым на фоне усиления ожиданий повышения ставки ЦБ РФ. Когда рынок начнёт ощущать предел такого повышения, то можно предположить возвращение интереса нерезидентов.



