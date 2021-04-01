Во второй половине предыдущей сессии рубль развернулся вниз от недельных вершин и сегодня продолжил развивать нисходящее движение. При этом мировые рынки с утра демонстрировали позитивную динамику, нефть также в первой половине дня активно повышалась, но затем резко просела.

Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены находились под давлением более слабых, чем ожидалось, данных независимого статистического агентства Markit по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Это поставило под сомнение вышедшую вчера в стране официальную статистику, которая была позитивной.

Кроме того, обнародованный в среду президентом США план развития инфраструктуры не особо воодушевил инвесторов, так как он предполагает повышение налогов на крупные компании и высокие доходы граждан.

Тем не менее еще утром ситуация на мировых рынках стала улучшаться, а после старта основной российской сессии восходящая динамика усилилась. Однако это вызвало лишь умеренную коррекцию российской валюты. Вскоре внешний фон ухудшился из-за провала нефти, что укорило снижение рубля.

Развивающиеся валюты в начале дня дешевели на фоне укрепления доллара, но утром он стал проседать, вызвав восходящий импульс в секторе. В результате большинство представителей вышло в небольшой плюс.

Российский долговой рынок вновь испытывает давление со стороны продавцов. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро сдал позиции, обновив минимум текущей недели.

Нефть демонстрирует слабость

Вчера вечером нефть испытала быстрое снижение из-за ухудшения ОПЕК прогноза роста спроса на нефть в 2021 г. сразу на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Сегодня утром котировки стали активно возвращать утраченные позиции, но в начале основной российской сессии провалились к минимумам среды. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent прибавляет 0,4% на отметке $63,3.

В четверг участники рынка нефти будут следить за итогами встреча министерского комитета ОПЕК+, на котором решится вопрос о майских квотах на добычу. В апреле ограничение производства со стороны альянса составит примерно 8 млн б/с, из которых 1 млн приходится на добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии. Рыночный консенсус-прогноз предполагает, что действующие условия будут продлены как минимум еще на один месяц.

Доллар испытывает проблемы с ростом

Утром американская валюта продемонстрировала восходящее движение. Правда, оно не получило развитие, и котировки стали сдавать позиции, периодически резко отскакивая от локальных минимумов. Сейчас индекс доллара (DXY) теряет 0,1% немного выше уровня 93 п.

Европейская валюта в начале дня находилась под давлением, но незадолго до старта основной российской сессии перешла к укреплению, совершив несколько резких откатов от новых дневных вершин. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,15% около отметки 1,175.

Техническая картина

Пара USD/RUB развивает восходящее движение, ближайшей целью которого может выступить область сопротивления 76,5–76,7. В случае ее преодоления мы с большой вероятностью увидим попытку закрепления над уровнем 77 руб.