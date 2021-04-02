Сектор российских еврооблигаций: без изменений. Доходность базового актива вчера немного отыграла вниз, что было довольно активно отыграно основными развивающимися рынками, потерявшими в доходности 4-5 б. п. Впрочем, Россия стала исключением, несмотря на хорошую конъюнктуру на рынке нефти. Неплохой отскок показали дальние выпуски «Газпрома», которые из-за высокой дюрации были в самом эпицентре распродаж в I квартале 2021 года.

Сектор ОФЗ: ставки по депозитам растут. Вчера цены на «вторичке» вернулись на уровни, наблюдавшиеся до проведения рекордных аукционов в среду, на которых Минфин разместил ОФЗ на невиданные с ноября прошлого года 355 млрд руб. (причем, в отличие от прошлого года, позавчера размещались классические бумаги, а не флоатеры). Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в III декаде марта поднялась до 8-месячного максимума – 4,57%. Что ж, это вполне ожидаемо с учетом начавшегося цикла ужесточения ДКП российского ЦБ РФ.