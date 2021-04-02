В отсутствие торгов на крупнейших мировых площадках на российском фондовом рынке все равно нескучно. Нефть дает запал энергии всему фондовому рынку. С нефтяными фьючерсами нужно быть осторожнее, так как на их графиках есть фигуры, предупреждающие о возможной высокой волатильности, что особенно опасно для новичков на срочном рынке. Такая ситуация будет сохранятся, пока нефть марки Brent не выйдет из диапазона $60-70 за баррель.

Пока есть время, можно повнимательнее присмотреться к российским биржевым индексам и рассмотреть их перспективы. Позитивным фактором для российских инвесторов является то, что наши индексы, в отличие от зарубежных ключевых индексов, уверенно держат восходящие тренды марта 2020 года. Для индекса Московской биржи это уровень 3150 пунктов, для РТС — 1260 пунктов. Пока эти поддержки сохраняются наши индексы имеют потенциал роста до 20% от текущих уровней.

Антиподом нефти и наших индексов по количеству интересных игровых ходов является пара доллар-рубль, которая застряла сразу в нескольких «треугольниках» 2014 и 2020 годов. Это не дает надежды на яркие ходы американской валюты против рубля. Разве что она уступит отметку 72,5 рубля, тогда появится масса красивых идей для игры на понижение в район 65 рублей (восходящий тренд 2015 года). Увы, сейчас признаков того, что доллар готов сдать этот стратегический уровень, нет, а значит спекулянтам придется томиться без дела. Тем не менее, людям, имеющим долги и/или иные обязательства по доллару, расслабляться не стоит — глобальные восходящие тренды не ослабли.