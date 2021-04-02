Котировки золота после стремительного взлета в 2020 году, когда его цена преодолела важный психологический уровень в $2000 за унцию, с начала 2021 года демонстрируют приверженность нисходящему тренду.

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В результате в мире наблюдается коррекция ожиданий в сторону значительно более благоприятной конъюнктуры, что снижает привлекательность "защитных активов" в пользу более рискованных (например, акции, промышленные металлы и другие сырьевые товары).

Рассматривая динамику котировок золота на фоне этих условий, можно с уверенностью сказать, что золото на 100% подтвердило свою способность выступать "защитным активом" и теперь возвращается к фундаментальному уровню в $1400-$1500 за унцию.

Помимо динамики цены на золото об этом свидетельствуют и более фундаментальные факторы.

Так, в отличие от многих других металлов золото исторически сохраняет статус инвестиционного продукта даже при его розничной реализации, например при продаже ювелирных изделий. В стоимостном выражении розничный сектор на 31 марта 2021 года составляет более $5,6 трлн. В частности, в Индии население нередко воспринимает покупку золотых украшений как средство сбережения и инструмента хеджирования валютных рисков. При этом особенностью золота является то, что потеря стоимостной составляющей даже в статусе ювелирного изделия относительно небольшая в сравнении с другими металлами.

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С учетом запасов в промышленном секторе рынок золота в совокупности оценивается в $12 трлн, в 11 раз превосходя капитализацию Bitcoin (в 6,4 раза всего рынка криптовалют) и составляя треть капитализации компаний входящих в индекс S&P 500.

Даже в условиях снижения цены на золото к своим фундаментальным уровням, совокупная стоимость рынка будет значительной и продолжит привлекать новых инвесторов своей защитной ролью.

Так, одними из новых крупных держателей золота в будущем могут стать резервные фонды развивающихся стран, стремящихся добавить гибкости своему портфелю инвестиций и хеджировать риски волатильности валют на фоне продолжающейся мягкой монетарной политики развитых стран.

Такие якорные инвесторы, как центральные банки и резервные фонды, будут сигнализировать о сохранении металлом качества "защитного актива" и привлекать новых участников рынка, ищущих "безопасные гавани".

Учитывая приведенные факторы, можно утверждать, что звучавшие до пандемии тезисы о снижении роли золота как "защитного актива" сегодня можно считать несостоятельными. При этом новые альтернативные инструменты, такие как криптовалюты, еще очень далеки от возможности заместить золото в этом качестве.