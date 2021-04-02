Рубль вновь ощутил давление геополитической повестки
Вчерашняя сессия завершилась поступательной коррекцией для рубля (76.4, +1.1%), несмотря на несколько позитивных вводных с внешних рынков. Позитивная реакция сырьевых котировок на решение стран ОПЕК+ о поступательном наращивании квот добычи сырой нефти в мае-июле, а также коррекция доллара не могли остаться незамеченными валютами развивающихся стран (турецкая лира, мексиканский песо и южноафриканский ранд укрепились на 0.5-1.5% против USD). Эти успехи подвергнутся проверке на прочность сегодняшней статистикой по рынку труда США – консенсус прогноз на март выглядит крайне «агрессивно» (+660 тыс., SG: +615 тыс.), поэтому любое отклонение на 50-100 тыс. вверх или вниз весьма вероятно и способно привести к масштабным пересмотрам котировок, особенно перед длительными выходными в США и Европе по случаю Пасхи.
Тем не менее, у рубля свой путь – очередное ухудшение геополитической повестки из-за новостей об эскалации ситуации на востоке Украины, а также громкие призывы некоторых немецких политиков к введению моратория на проект Северный Поток 2 на время включили «защитный режим» торгов на локальном валютном рынке. Как и в любых других подобных ситуациях, оценить конечный эффект на курс рубля крайне непросто, однако моментальный негатив в котировках может смениться конструктивной позицией по мере уточнения геополитических новостей, правда, на этот раз уже со значением 76.0 против USD в качестве базового уровня.
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