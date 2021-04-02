На американском фондовом рынке март завершился на мажорной ноте благодаря презентации нового инфраструктурного плана Байдена объемом $2,25 трлн. За месяц индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 6,62% и 4,24% соответственно, а рост NASDAQ Composite и Russel 2000 составил всего 0,41% и 0,88%.

Рассогласование в движениях различных сегментов рынка создает впечатление, что он постепенно готовится к коррекции.

Dow Jones и S&P 500 по-прежнему характеризуются долгосрочными восходящими трендами и находятся вблизи максимальных отметок, причем S&P 500 более 15 раз в этом году обновлял максимум, так что сила "быков" пока не вызывает сомнений.

При этом нам представляется маловероятным, что индексы смогут продемонстрировать существенный рост с текущих уровней, поскольку уже сейчас 93% всех акций, торгующихся на американском фондовом рынке, находятся выше своей 200-дневной скользящей средней.

Как следствие, инвесторы не горят желанием приобретать бумаги по столь высоким ценам.  

Что может спровоцировать коррекцию на рынках?

Скорее всего, это будет не какая-то конкретная причина, а, как это обычно бывает, решающую роль сыграет совокупность факторов, когда на постепенно подготовленный долгосрочными процессами фундамент наложится определенный краткосрочный повод, который спровоцирует начало оползня.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Год безудержного ралли на рынке. Каким будет второй?

Долгосрочные факторы уже дают о себе знать. Ожидания повышения инфляции и процентных ставок в обозримом будущем привели к росту доходностей долгосрочных гособлигаций и потенциально могут спровоцировать отток консервативных инвесторов с рынка акций на рынок облигаций.

Еще одним долгосрочным фактором является ожидаемое повышение налогов на доходы корпораций с 21 до 28%, что может привести к ухудшению их отчетных показателей. Инфраструктурный план Байдена еще только анонсирован, и пока рынок фокусирует внимание на денежной сумме вливаний, которая может способствовать созданию новых рабочих мест и обеспечить заказами большой круг компаний. Однако, когда придет время обсудить реальное повышение налоговой нагрузки, негативные настроения, вероятнее всего, станут преобладающими. 

Для инвесторов критически важной является возможность увеличения будущих доходов компаний, в акции которых они инвестируют, поскольку финансовые показатели некоторых из них (в частности производителей автомобилей, самолетов, гаджетов и бытовой техники) могут пострадать от продолжающегося глобального дефицита чипов и микросхем, что приводит к остановке производств.

Инфраструктурный план Байдена заставит инвесторов искать недооцененные акции в сегментах возобновляемой энергетики, производства электромобилей и чипов, строительных материалов и строительной техники, электросетей и высокоскоростной широкополосной связи. От повышения налогов сильнее всего пострадают компании технологического и коммуникационного секторов.

Поводами для снижения рынка могут стать результаты очередного сезона отчетности, геополитическая напряженность, новая волна пандемии или еще какой-то фактор. Но в ближайшие один-два месяца индексы вполне могут продолжить обновлять максимумы, двигаясь наверх невысокими темпами, останавливаясь и отступая назад при появлении малейшего повода. Для стимуляции покупателей нужна хотя бы 10%-ная коррекция. После этого легче будет формировать следующую волну роста.