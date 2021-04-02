На американском фондовом рынке март завершился на мажорной ноте благодаря презентации нового инфраструктурного плана Байдена объемом $2,25 трлн. За месяц индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 6,62% и 4,24% соответственно, а рост NASDAQ Composite и Russel 2000 составил всего 0,41% и 0,88%.

Рассогласование в движениях различных сегментов рынка создает впечатление, что он постепенно готовится к коррекции.

Dow Jones и S&P 500 по-прежнему характеризуются долгосрочными восходящими трендами и находятся вблизи максимальных отметок, причем S&P 500 более 15 раз в этом году обновлял максимум, так что сила "быков" пока не вызывает сомнений.

При этом нам представляется маловероятным, что индексы смогут продемонстрировать существенный рост с текущих уровней, поскольку уже сейчас 93% всех акций, торгующихся на американском фондовом рынке, находятся выше своей 200-дневной скользящей средней.

Как следствие, инвесторы не горят желанием приобретать бумаги по столь высоким ценам.

Что может спровоцировать коррекцию на рынках?

Скорее всего, это будет не какая-то конкретная причина, а, как это обычно бывает, решающую роль сыграет совокупность факторов, когда на постепенно подготовленный долгосрочными процессами фундамент наложится определенный краткосрочный повод, который спровоцирует начало оползня.

Год безудержного ралли на рынке. Каким будет второй?

Еще одним долгосрочным фактором является ожидаемое повышение налогов на доходы корпораций с 21 до 28%, что может привести к ухудшению их отчетных показателей. Инфраструктурный план Байдена еще только анонсирован, и пока рынок фокусирует внимание на денежной сумме вливаний, которая может способствовать созданию новых рабочих мест и обеспечить заказами большой круг компаний. Однако, когда придет время обсудить реальное повышение налоговой нагрузки, негативные настроения, вероятнее всего, станут преобладающими.

Для инвесторов критически важной является возможность увеличения будущих доходов компаний, в акции которых они инвестируют, поскольку финансовые показатели некоторых из них (в частности производителей автомобилей, самолетов, гаджетов и бытовой техники) могут пострадать от продолжающегося глобального дефицита чипов и микросхем, что приводит к остановке производств.

Инфраструктурный план Байдена заставит инвесторов искать недооцененные акции в сегментах возобновляемой энергетики, производства электромобилей и чипов, строительных материалов и строительной техники, электросетей и высокоскоростной широкополосной связи. От повышения налогов сильнее всего пострадают компании технологического и коммуникационного секторов.

Поводами для снижения рынка могут стать результаты очередного сезона отчетности, геополитическая напряженность, новая волна пандемии или еще какой-то фактор. Но в ближайшие один-два месяца индексы вполне могут продолжить обновлять максимумы, двигаясь наверх невысокими темпами, останавливаясь и отступая назад при появлении малейшего повода. Для стимуляции покупателей нужна хотя бы 10%-ная коррекция. После этого легче будет формировать следующую волну роста.



