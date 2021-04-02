В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,76%) и бумаги ТМК (+2,73%). В лидерах снижения находились котировки ПИК (-1,79%) и акции ВТБ (-0,93%).

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза в пятницу пытаются продолжить повышение предыдущего дня, но отступили от максимумов сессии в связи с перекупленностью. Бумаги в целом при положении выше 35 руб находятся в неплохой позиции для возвращения к январскому максимуму 38,13 руб, который также выступает долгосрочным сопротивлением. При его преодолении следующими целями котировок станут уровни 38-40 руб. В пользу высокой вероятности развития роста (возможно, после коррекци к 35-36 руб) говорят возросшие объемы торгов на повышении, а также ADX, сигнализирующий усиление восходящего тренда. С фундаментальной точки зрения в пользу бумаг могло бы сыграть дальнейшее ослабление рубля против доллара.