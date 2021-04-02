Рост склонности инвесторов к риску на глобальном рынке способствовал почти двукратному увеличению инвестиций в российские активы до $180 млн (с учетом фондов, ориентированных не только на Россию).

Нефтяные котировки, которые не испытали значительного давления после решения ОПЕК+ увеличить добычу на 1,1 млн барр./сутки стали поддержкой для российских активов. Хотя давление на рубль и валюты развивающихся стран сохранялось. За отчетную неделю MSCI Emerging Market Currency снизился к минимуму с начала декабря 2020 г. до 1698 п.

Индекс MSCI Emerging Markets (MSCIEF), отражающий состояние фондового рынка после минимума, показанного 25 марта, перешел к росту и стремится к максимумам с 2018 года. Что касается отечественного бенчмарка, индекса Мосбиржи, он не сумел обновить максимум вслед за S&P500, но прибавляет более 20% с ноября 2020 г.

Более выраженная тенденция в фондах, вкладывающих средства только в акции РФ, зафиксирован приток средств в размере $20 млн, неделей ранее – отток $40 млн. Но на рынке российских облигаций приходит по-прежнему мало инвестиций, что показала динамика притока средств в соответствующие фонды.

Значение этого для российской экономики может усилиться при укреплении рубля. Пока же неблагоприятный внешнеполитический фон способствует пробитию вверх важного диапазона 73-76 руб./$.

В ближайшие недели ожидаем неустойчивой тенденции притока средств в фонды, инвестирующие в том числе в Россию. Многое будет зависеть от санкционной риторики, цен на нефть, геополитической ситуации, прогноза ЦБ по основным макроэкономическим показателям, которые будут изложены на ближайшем заседании. При этом индекс Мосбиржи может продолжить ралли.